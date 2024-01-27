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Максима Галкина не пустили на Бали

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Юморист и телеведущий Максим Галкин (признан в России иноагентом) 27 января сообщил об отказе ему во въезде в Индонезию, что поставило под вопрос его концерт на Бали.

«Во въезде в Индонезию действительно отказали на паспортном контроле», — написал он на своей старице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По словам ведущего, буквально за два дня до приезда ему одобрили рабочую визу, и все документы на выступления были в порядке.

15 января сообщалось, что концерты телеведущего отменили в таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет. Галкин должен был выступать в Паттайе 24 января, а на Пхукете 25 января.

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Минюст признал Галкина иноагентом 16 сентября 2022 года. Причиной такого решения стало получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».

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