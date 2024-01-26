В Таиланде суд оштрафовал участников группы «Би-2» на $95 каждого

В Таиланде суд обязал участников группы «Би-2» оплатить штраф в размере $95. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Днем ранее участники рок-группы были задержаны на острове Пхукет после проведения концерта без разрешения на работу. Согласно законодательству государства, после оплаты штрафа артисты будут вынуждены покинуть страну.

Кроме того, сообщалось, что музыканты провели ночь в камере отделения местной полиции.

Концерты коллектива, согласно данным их пресс-службы в «ВКонтакте», прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января.

Ранее, в мае 2023 года, Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста группы Егора Бортника (творческий псевдоним — Лева). Отмечается, что музыкант выступал против специальной военной операции по защите Донбасса, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов государственной власти.