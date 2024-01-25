Группа «Би-2» задержана в Таиланде за выступления без разрешения на работу
Участники рок-группы «Би-2» задержаны в Таиланде после проведения концерта. Об этом 25 января сообщили в отделении туристической полиции провинции Пхукет.
«Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе «Би-2». Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра», — рассказали полицейские ТАСС.
Кроме того, после оплаты штрафа артисты будут вынуждены покинуть страну.
Концерты группы, согласно данным их пресс-службы, прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января.
Как сообщили «Известиям» в местной полиции, музыканты должны оплатить штраф 26 января.
Ранее, в мае 2023 года, Минюст РФ внес в реестр иноагентов рок-музыканта Егора Бортника (творческий псевдоним — Лева). Отмечается, что музыкант выступал против специальной военной операции по защите Донбасса, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов государственной власти.