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Генконсул в Пхукете сообщил о скорой депортации участников группы «Би-2»

Генконсул РФ в Пхукете Соснов: участников группы «Би-2» этапируют в Бангкок
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Фото: ТАСС/IMAGO/Konstantin Sednev
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Участников группы «Би-2», арестованных на Пхукете за трудовую деятельность без разрешения, этапируют из провинции в Бангкок для дальнейшей депортации в ближайшие дни. Об этом 27 января сообщил генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов со ссылкой на иммиграционные власти острова.

«Участники группы «Би-2», семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», — цитирует его «РИА Новости».

Как уточнил дипломат, пять из семи участников рок-группы являются гражданами РФ. Остальные въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Согласно законам Таиланда, из столицы депортируемых направят прямым рейсом в страну, где они получали паспорт.

25 января участники рок-группы были задержаны на острове Пхукет после проведения концерта без разрешения на работу. Согласно законодательству государства, после оплаты штрафа артисты вынуждены покинуть страну.

Кроме того, сообщалось, что музыканты провели ночь в камере отделения местной полиции. Концерты коллектива, согласно данным их пресс-службы во «ВКонтакте», прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января.

26 января стало известно, что суд обязал участников группы «Би-2» оплатить штраф в размере $95.

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