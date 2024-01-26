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В генконсульстве РФ рассказали о требовании к группе «Би-2» покинуть Таиланд

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Музыкантов группы «Би-2» обязали покинуть территорию Таиланда. Об этом 26 января «Известиям» сообщило генеральное консульство России в Пхукете.

«Районный суд провинции Пхукет признал граждан виновными в осуществлении трудовой деятельности без получения необходимого разрешения и обязал их выплатить денежный штраф. Исходим из того, что, в соответствии с действующим иммиграционным законодательством, нарушители будут обязаны покинуть территорию Таиланда в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В дипмиссии рассказали, что задержанные не обращались за консульской помощью.

25 января участники рок-группы были задержаны на острове Пхукет после проведения концерта без разрешения на работу. Согласно законодательству государства, после оплаты штрафа артисты будут вынуждены покинуть страну.

Кроме того, сообщалось, что музыканты провели ночь в камере отделения местной полиции. Концерты коллектива, согласно данным их пресс-службы во «ВКонтакте», прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января.

26 января стало известно, что суд обязал участников группы «Би-2» оплатить штраф в размере $95.

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