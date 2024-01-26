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Путин заявил, что Ил-76 был поражен системой ПВО Франции или США

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Фото: СК РФ
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Средства поражения, изъятые с места падения транспортного самолета Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ), говорят о том, что при нанесении удара использовалась система противовоздушной обороны (ПВО) Франции или США. Об этом заявил в пятницу, 26 января, президент РФ Владимир Путин.

«Скорее всего, это системы Patriot американские либо европейские системы ПВО, скорее всего французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ дан», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что перед тем, как самолет потерпел крушение, российской стороной были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму. Поражение борта произошло через две-три минуты после этого, отреагировать было практически невозможно, добавил президент.

Он также сообщил об осведомленности главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и ВСУ о транспортировке 65 украинских пленных на самолете.

«Главное управление разведки ВСУ знало, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего, по-моему, было запланировано 190. И, зная об этом, нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию, но это они сделали», — указал глава государства.

Путин подчеркнул, что российские системы ПВО по определению по своему самолету нанести удар не могут благодаря системе «свой — чужой».

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Днем ранее сообщалось, что на месте крушения найдены фрагменты, предположительно, ракеты, подтверждающие воздействие на самолет. Найденные фрагменты были направлены на экспертизу.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ВСУ при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Также в беседе с «Известиями» он подчеркнул, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке украинских военнопленных самолетом Ил-76.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

При этом в ГУР заявили, что украинской стороне якобы не было известно, кто находился на борту самолета, однако подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Ведомство также обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на украинской территории и ослабить международную поддержку Киева.

25 января прошло заседание Совета Безопасности ООН по случившемуся. На следующий день Песков отметил, что во время собрания какого-либо решительного осуждения теракта с Ил-76 со стороны стран Запада не было. По его словам, «то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества».

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