Молчание — дорого: как Запад отреагировал на крушение Ил-76 под Белгородом

Приказ сбить самолет Ил-76 под Белгородом, вероятно, был отдан офицерами НАТО и может быть местью со стороны стран альянса за недавнюю гибель французских наемников в Харькове , заявил «Известиям» политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли. Отказ официальных лиц Запада комментировать трагедию, в которой погибли 74 человека, эксперты называют попыткой «замылить» ее и дождаться, когда другие информационные поводы постепенно заслонят собой катастрофу. Тем временем в Белгородской области провели панихиду по жертвам крушения, а на месте найдены и переданы следователям два черных ящика с разбившегося борта. В пятницу, 26 января, их доставят спецрейсом в Москву на расшифровку.

Молчание Запада

Более суток прошло с момента трагедии с самолетом Ил-76, однако официальные лица стран Запада продолжают хранить молчание, утверждая, что якобы не располагают необходимой информацией для комментариев.

«Мы видели эти публикации, но не можем подтвердить их. Мы, разумеется, делаем всё возможное, чтобы прояснить и получить больше информации на этот счет. Но сейчас мне нечего добавить», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

А Госдеп США просто призвал Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения.

Место крушения самолета Ил-76 в 5–6 км от села Яблоново в Белгородской области Фото: ТАСС

Предпочли не комментировать трагедию даже в ООН. Официальный представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что видел новости о крушении, но «никакой дополнительной информации у него нет».

Практически то же самое заявили и в управлении верховного комиссара ООН по правам человека. Председательствующая в этом году в ОБСЕ Мальта также заявила, что хотела бы воздержаться от комментариев.

Между тем во французской прессе уже пишут, что самолет был сбит Украиной с помощью американского ЗРК Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться международного расследования случившегося. Между тем ГУР Украины параллельно вбрасывает информацию, что на сбитом борту якобы должны были лететь высокопоставленные военно-политические лица РФ, но в последний момент ФСБ будто бы запретила им подниматься на борт.

Россия призвала председательствующую в СБ ООН Францию инициировать экстренное заседание Совбеза 24 января, однако Париж решил отложить его проведение на сутки. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что Запад постарается «замылить» ситуацию с терактом.

Американский ЗРК Patriot Фото: Global Look Press/Christophe Gateau

— Они хотят, чтобы новые информационные поводы постепенно заслонили собой эту катастрофу. Здесь можно сделать только два вывода: либо Украина специально сбила этот самолет, либо по ошибке, — заявил эксперт «Известиям». — В данной ситуации обвинять Россию достаточно сложно: российский самолет, российский экипаж, везут пленных на обмен. То есть Россия готова была отдать бывших военнослужащих ВСУ для того, чтобы получить своих. Зачем России сбивать этот самолет?

«Месть со стороны НАТО»

Политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли заявил «Известиям», что приказ сбить самолет был отдан, вероятно, офицерами НАТО.

— Я почти уверен, что это месть со стороны некоторых стран НАТО, возможно Франции, — считает эксперт. — Недавно российские ракеты попали в здание, которое служило домом, базой для французских наемников.

Эксперт добавил, что еще один признак участия Франции в этой авиакатастрофе — отказ оперативно организовать экстренное заседание Совбеза ООН. Оно пройдет лишь вечером 25 января.

Место крушения самолета Ил-76 в 5–6 км от села Яблоново в Белгородской области Фото: ТАСС/Павел Колядин

Погибший экипаж

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 25 января сообщил, что экипаж сбитого самолета Ил-76 увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные граждане.

«Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям летчиков самолет не упал в черте села Яблоново. Приношу глубочайшие соболезнования семьям военнослужащих Министерства обороны РФ, которые погибли при выполнении воинского долга. Вечная память героям», — написал он в своем Telegram-канале.

Экипаж разбившегося судна — из Оренбургской области, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.

«Список погибших членов экипажа Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев», — указали там.

Место падения самолета Фото: ТАСС/Павел Колядин

Капитан самолета Станислав Беззубкин был уроженцем Тамбова, рассказал губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.

«Как жаль, что о героях приходится писать после их гибели», — написал он.

Егоров назвал произошедшую атаку ВСУ «подлым и трусливым ударом в спину» и выразил уверенность, что виновные ответят за преступление.

Жена погибшего штурмана Алексея Высокина Ольга описала супруга как «замечательного отца, хорошего семьянина, ответственного и доброго».

— Узнали сначала из новостей, потом подтверждение пришло из части, — сказала она «Известиям», отметив, что муж часто ездил в командировки. Из очередной он должен был вернуться 29 января.

Место падения самолета Фото: СК РФ

— Дети узнали от меня, потому что я боялась, что они из новостей узнают, — рассказала женщина. — Пока не верят, кажется, что папа просто в очередной командировке. Детям 14 и 11 лет, мы 18 лет прожили в браке, — добавила Ольга.

«Совершенно чудовищно»

Обмен пленными между Россией и Украиной должен был состояться во второй половине дня 24 января на пограничном пункте пропуска «Колотиловка» в Белгородской области, сообщали в Минобороны РФ.

«Обмен пленными — процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться дома, — это совершенно чудовищно», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: соцсети

По его словам, необходимо добиться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим, начиная с 2014 года.

В этот же день в часовне Знамения Пресвятой Божьей Матери в селе Яблоново Белгородской области прошла панихида по погибшим пассажирам Ил-76. На месте крушения работают криминалисты. Сообщалось, что оба черных ящика с самолета найдены и переданы следователям. 26 января их доставят спецрейсом в Москву на расшифровку. Кроме того, на месте крушения самолета найдены, предположительно, фрагменты ракеты.