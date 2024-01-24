Бортовое падение: самолет с пленными украинцами рухнул в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. По сообщению Минобороны РФ, на борту лайнера находились 74 человека, среди них — пленные солдаты ВСУ, которых везли для обмена. Украинские СМИ сообщили, что самолет был сбит намеренно силами ВСУ. Подробности — в материале «Известий».

Ил-76 рухнул под Белгородом: что случилось

Утром 24 января военно-транспортный самолет Ил-76 рухнул в Корочанском районе Белгородской области. Информация о случившемся была подтверждена губернатором региона Вячеславом Гладковым.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в районе хутора Кривого около 11:00 мск. Его обломки разлетелись на несколько километров, передает Telegram-канал 112. На борту самолета было 74 человека, из них шестеро членов экипажа и 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили для обмена, подтвердили в Минобороны РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Около 11.00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих», — говорится в релизе министерства.

Украинские СМИ сообщили, что самолет был сбит намеренно силами ВСУ.

На месте происшествия работают оперативные службы и следственная группа, также к месту ЧП для расследования причин катастрофы вылетела комиссия Военно-космических сил России.

До этого в регионе объявляли о ракетной угрозе. Согласна публикациям губернатора в Telegram-канале, она действовала с 11:12 до 11:43.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, на просьбу «Известий» прокомментировать данное сообщение, ответил, что это свежая информация и в ней только предстоит разобраться.

«Не могу сказать, достаточно новая, свежая информация. Будем сейчас с ней разбираться, пока не могу ничего сказать», — сказал официальный представитель Кремля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Обмены пленными между Россией и Украиной

Москва и Киев регулярно проводят обмен пленными в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. В начале января Минобороны заявило о возвращении из украинского плена 248 военнослужащих, им была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Вернувшиеся из плена были доставлены в медучреждения министерства самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ для прохождения лечения и реабилитации.

«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», — отметили в Минобороны.

В начале декабря посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что контакты по обмену пленными между Россией и Украиной продолжаются, но они должны проходить в тишине. Он указал, что в этом вопросе есть сложности, на которые влияют политические факторы.

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, в Белгородской области Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В октябре прошел обмен телами погибших между Россией и Украиной. Тогда российская сторона получила тела 60 военнослужащих, украинской стороне было передано 64 тела.

До этого, в июле, с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденные военные были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.

Ил-76: что за самолет

Ил-76 — самый многофункциональный транспортник в мире. Используется как заправщик, десантник, летающий госпиталь и поисково-спасательный самолет. Согласно кодировке НАТО Ил-76 — это Candid («прямой, искренний»).

Впервые Ил-76 поднялся в воздух 25 марта 1971 года, а первая серийная модель отправилась в полет 5 мая 1973 года. По состоянию на начало 2021 года выпущено 958 самолетов Ил-76 различных модификаций, из которых 118 самолетов (12,4% от объема производства) было поставлено на экспорт в период с 1978 по 2005 год.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Рыжаков

Первыми закупили самолет ВВС Ирака, Сирии и Ливии. Со временем география поставок расширилась — на данный момент самолеты семейства Ил-76 эксплуатируются в 24 странах Европы, Азии, Африки и Северной Америки.