Реклама
Прямой эфир
Армия
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт Камрань во Вьетнаме
Мир
Мирошник сообщил о продолжении контактов между РФ и Украиной по обмену пленными
Общество
Москвичей предупредили о сильном снегопаде и гололедице 3 декабря
Общество
На выставке «Россия» на ВДНХ стартовали дни Татарстана
Мир
Sky News сообщил о мощном взрыве в Эдинбурге
Происшествия
Трое военных пострадали в ДТП на Камчатке
Армия
ВКС России получили новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130
Происшествия
Самолет А320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Армия
ВС РФ улучшили положение на купянском направлении и отразили 18 атак ВСУ
Мир
Россия впервые с 2022 года вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Общество
Хуснуллин заявил о планах правительства повысить первый взнос по льготной ипотеке
Происшествия
На Камчатке водитель автомобиля врезался в колонну военных
Общество
Спасатели освободили от воды 60 частных домов после шторма в Крыму
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на выходные в размере 89,7619 рубля
Мир
ЮНИСЕФ сообщил о гибели более 5,3 тыс. детей в секторе Газа с 7 октября
Сюжет:

Мирошник сообщил о продолжении контактов между РФ и Украиной по обмену пленными

Мирошник: работа по обмену пленными между РФ и Украиной требует тишины
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются, но эта работа должна вестись в тишине. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Я бы сказал, что эта тема действительно требует тишины. Ее нельзя анонсировать. Работа идет, контакты на уровне уполномоченных лиц как бы есть, списки людей есть. Процесс переговоров <...> идет», — рассказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Мирошник отметил, что в этом вопросе существуют сложности, на которые влияют политические факторы, в том числе обстановка на фронте, от которой зависят действия украинского командования.

Ранее, 20 ноября, депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил, что Минобороны России удалось вернуть 80 тел погибших военнослужащих в ходе обмена с украинской стороной. Обмен проходил при содействии и участии Международного комитета Красного Креста (МККК).

Южная сторона: в Африке готовы помочь РФ и Украине с обменом пленными
Когда представители континента посетят Санкт-Петербург и Киев

Предыдущий обмен телами погибших между Россией и Украиной прошел в октябре. Тогда российская сторона получила тела 60 военнослужащих, украинской стороне было передано 64 тела.

До этого, в июле, с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденные военные были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023