Мирошник сообщил о продолжении контактов между РФ и Украиной по обмену пленными

Контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются, но эта работа должна вестись в тишине. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Я бы сказал, что эта тема действительно требует тишины. Ее нельзя анонсировать. Работа идет, контакты на уровне уполномоченных лиц как бы есть, списки людей есть. Процесс переговоров <...> идет», — рассказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Мирошник отметил, что в этом вопросе существуют сложности, на которые влияют политические факторы, в том числе обстановка на фронте, от которой зависят действия украинского командования.

Ранее, 20 ноября, депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил, что Минобороны России удалось вернуть 80 тел погибших военнослужащих в ходе обмена с украинской стороной. Обмен проходил при содействии и участии Международного комитета Красного Креста (МККК).

Предыдущий обмен телами погибших между Россией и Украиной прошел в октябре. Тогда российская сторона получила тела 60 военнослужащих, украинской стороне было передано 64 тела.

До этого, в июле, с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденные военные были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.