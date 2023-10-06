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Россия и Украина провели обмен телами погибших

Депутат ГД Саралиев: Россия и Украина провели обмен телами погибших 60 на 64
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Российская сторона получила тела 60 погибших военнослужащих в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом 6 октября сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

«Сегодня состоялась передача тел погибших военнослужащих. Россия забрала 60 тел погибших бойцов», — написал он.

Украинской стороне передано 64 тела, уточнил депутат.

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Ранее, в начале июля, с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденные военные были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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