Россия и Украина провели обмен телами погибших

Российская сторона получила тела 60 погибших военнослужащих в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом 6 октября сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

«Сегодня состоялась передача тел погибших военнослужащих. Россия забрала 60 тел погибших бойцов», — написал он.

Украинской стороне передано 64 тела, уточнил депутат.

Ранее, в начале июля, с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденные военные были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.