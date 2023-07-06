С подконтрольной Киеву территории возвращены 45 российских военных

С подконтрольной Киеву территории в результате переговоров возвращены 45 российских военнослужащих. Об этом в четверг, 6 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Уточняется, что освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения министерства для прохождения реабилитации и лечения.

20 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что тема обмена пленными с украинской стороной — сложная работа и должна вестись в тишине. Заявление украинской стороны пресс-секретарь президент РФ отказался комментировать.

До этого, 11 июня, Россия вернула 94 военных с подконтрольной Киеву территории. Военнослужащие признались, что очень соскучились по дому.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.