Минобороны показало кадры возвращения 94 бойцов РФ из плена Украины

Минобороны России опубликовало 11 июня кадры возвращения российских военных из украинского плена.

«Мама, я дома!» — воскликнул один из освобожденных.

Военнослужащие признались, что очень соскучились по дому.

«Россия — сила», — сказал другой военный.

О том, что Россия смогла вернуть 94 военных с подконтрольной Киеву территории, Минобороны сообщило ранее в этот день. Оборонное ведомство подчеркнуло, что в плену им грозила смертельная опасность. Теперь россиянам предстоит пройти лечение и реабилитацию.

Ранее, 26 апреля, из украинского плена вернулись 40 российских военнопленных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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