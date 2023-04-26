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Опубликованы кадры возвращения 40 российских военнопленных с Украины в РФ

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Фото: скриншот
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Минобороны опубликовало кадры возвращения 40 российских военнопленных с Украины в РФ.

На кадрах показано, как российские бойцы выходят из автобуса, за транспортом следовало несколько машин скорой помощи, реанимации. После солдатам выдали новые вещи, предметы первой необходимости.

Также был запечатлен момент, где один из бойцов разговаривает по телефону, просит передать, что у него всё нормально. Он также поделился, что пока не осознает то, что прибыл из украинского плена на родину.

«Жену обниму и наемся. Мать повидаю», — рассказал о своих планах освобожденный из плена.

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26 апреля по результатам переговорного процесса российские военнослужащие были доставлены в РФ самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. В Москве она пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

Ранее, 9 апреля, в Минобороны сообщили о возвращении 106 пленных. Они доставлены самолетами в Москву для прохождения необходимого курса лечения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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