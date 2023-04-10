Минобороны заявило о возвращении из украинского плена 106 российских военных

В результате переговоров с подконтрольной Украине территории из плена возвращено 106 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ журналистам в понедельник, 10 апреля.

Уточняется, что бойцам из РФ там грозила смертельная опасность.

Самолетами военно-транспортной авиации освобожденные будут доставлены в Москву. Там им назначено прохождение реабилитационного курса в медицинских учреждениях российского ведомства.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — подчеркнули в министерстве.

3 апреля стало известно, что в конце марта Москва передала Киеву пятерых раненых украинских военных.

Ранее, 31 марта, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что власти Украины срывают очередной этап обмена военнопленными. Она пояснила, что прошло уже три недели с тех пор, как Москва получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. По ее словам, список пополнился и сейчас в нем уже 133 фамилии, однако Киев сохраняет молчание.

Затягивание процесса обмена пленными подтверждали и в Донецкой Народной Республике. 8 апреля омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что Украина затягивает процесс обмена пленными с республикой. По ее словам, точную дату и число участников следующего обмена назвать трудно.

Кроме того, 13 января военный врач ВС РФ Даниил Пшеничный рассказал о том, что российских военных, попавших в украинский плен, избивали и манипулировали их родными. Также о пытках рассказывали вернувшиеся из украинского плена жители Донецкой Народной Республики. По их словам, националисты пытали людей водой и током.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.