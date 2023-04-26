Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 40 российских военных

По результатам переговорного процесса 26 апреля с подконтрольной Украине территории возвращены 40 российских военных, сообщило Минобороны РФ.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сказали в министерстве.

В сообщении отмечается, что всем освобожденным солдатам будет оказана необходимая медицинская, а также психологическая помощь.

9 апреля в Минобороны сообщили о возвращении 106 пленных. Они доставлены самолетами в Москву для прохождения необходимого курса лечения. Известно, что реабилитация будет проходить в медицинских учреждениях военного ведомства.

Позднее, 10 апреля, оборонное ведомство показало кадры с российскими военными, вернувшимися из украинского плена. На записи видно, как их доставляют на автобусах в сопровождении полицейских машин и скорой помощи.

31 марта глава управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк заявил, что около половины российских военных, оказавшихся в плену на Украине, подвергались пыткам и жестокому обращению.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.