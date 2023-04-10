Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными

Министерство обороны РФ в понедельник, 10 апреля, опубликовало кадры с российскими военными, вернувшимися из украинского плена.

На видео показано, как освобожденных пленных доставляют на автобусах в сопровождении полицейских машин и скорой помощи. По прибытии им выдают пакеты с одеждой. Почти все на кадрах запечатлены с телефоном — они впервые за долгое время звонят своим близким.

Один из освобожденных пленных, Александр, поделился своей радостью от прибытия в Россию и общения с родными.

«Прям радость вообще, что мы в России, что услышал родных и близких, жену и ребенка, услышал родителей», — рассказал российский боец.

Ранее в этот день в ведомстве сообщили о возвращении 106 пленных. Они доставлены самолетами в Москву для прохождения необходимого курса лечения. Известно, что реабилитация будет проходить в медицинских учреждениях Минобороны страны.

В России ни раз поднимали вопрос о насильственных действиях украинских военных над российскими пленными. Все вернувшиеся солдаты Российской армии, в свою очередь, отмечали жестокость и зверство, с которыми им пришлось столкнуться будучи в плену.

Так, 4 апреля, боец Руслан рассказал о применении различных пыток сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) били дубинками и током за отказ выдавать информацию о войсках РФ. Также пленных скидывали в яму, обливали бензином и пытались поджечь.

31 марта, глава управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк заявил, что около половины российских военных, оказавшихся в плену на Украине, подвергались пыткам и жестокому обращению.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ДНР и ЛНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.