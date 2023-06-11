Реклама
Прямой эфир
Общество
Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
Происшествия
На территории ЗАЭС обнаружили осколки снаряда американской гаубицы М777 
Армия
В Запорожской области заявили о попытках атак ВСУ на трех направлениях
Армия
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 94 российских военных
Мир
Яхта с туристами загорелась у берегов Египта в Красном море
Происшествия
В Бурятии лесной пожар разгорелся на площади 150 га
Мир
Экс-президента Киргизии заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за коррупцию
Мир
В Британии предупредили о возможном росте цен из-за теракта на Каховской ГЭС
Армия
В Запорожской области сообщили о тяжелых боях с ВСУ
Армия
ВС РФ поразили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории завода «Ростсельмаш»
Мир
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Турции
Сюжет:

Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 94 российских военных

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия вернула 94 военных с подконтрольной Киеву территории, заявили в Минобороны РФ 11 июня.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. На данный момент всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Южная сторона: в Африке готовы помочь РФ и Украине с обменом пленными
Когда представители континента посетят Санкт-Петербург и Киев

Глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Республике Беларусь Ихтияр Асланов рассказал в интервью «Известиям» 9 июня о готовности МККК стать нейтральным посредником для обмена военнопленными между Москвой и Киевом. Однако, как сообщается, представители организации к данному процессу еще не привлекались.

Оборонное ведомство РФ 26 апреля опубликовало кадры возвращения 40 российских военнопленных с Украины в Россию. Бойцы выходят из автобуса, за транспортом ехало несколько машин скорой помощи, реанимации. После этого солдатам выдали новые вещи, предметы первой необходимости.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023