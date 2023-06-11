Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 94 российских военных

Россия вернула 94 военных с подконтрольной Киеву территории, заявили в Минобороны РФ 11 июня.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. На данный момент всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Республике Беларусь Ихтияр Асланов рассказал в интервью «Известиям» 9 июня о готовности МККК стать нейтральным посредником для обмена военнопленными между Москвой и Киевом. Однако, как сообщается, представители организации к данному процессу еще не привлекались.

Оборонное ведомство РФ 26 апреля опубликовало кадры возвращения 40 российских военнопленных с Украины в Россию. Бойцы выходят из автобуса, за транспортом ехало несколько машин скорой помощи, реанимации. После этого солдатам выдали новые вещи, предметы первой необходимости.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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