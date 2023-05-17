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МККК готов выступить посредником в обмене пленными между РФ и Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Международный комитет Красного Креста (МККК) готов выступить нейтральным посредником для обмена военнопленными между Россией и Украиной, однако пока к этому процессу представители организации не привлечены. Об этом рассказал глава региональной делегации МККК в России и Республике Беларусь Ихтияр Асланов в интервью «Известиям».

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«Да, конечно, такая возможность есть. Мы выступаем с такими предложениями как беспристрастная нейтральная организация. Наше предложение выступить посредником в обмене пленными остается в силе, но на сегодняшний день МККК по-прежнему не участвует в процессе обмена пленными. Однако мы остаемся в контакте с обеими сторонами», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности посредничества в этом вопросе.

При этом важным факторов для МККК остается принцип non-refoulement или недопустимость принудительного возвращения, в случае, если человеку там грозит опасность или он может подвергаться давлению. Кроме того, организация занимается помощью в поиске пропавших без вести с использованием национальных справочных бюро, которые созданы и в РФ, и на территории Украины.

«В ситуации боевых действий, к примеру, тела погибших часто остаются на другой стороне, и мы работаем с Минобороны и здесь, и на территории Украины. МККК регистрирует обращения близких и открывает собственные поисковые запросы. Информацию мы получаем как от бюро, так и в результате посещений военнопленных нашими делегатами», — добавил он.

Ихтияр Асланов заключил: Красный Крест работает по этому вопросу с обеими сторонами, чтобы уменьшить число пропавших без вести людей.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Ихтияра Асланова «Известиям»:

«Договариваемся о более широком доступе МККК к военнопленным»

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