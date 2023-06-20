Песков назвал тему обменов военнопленными с Украиной чувствительной

Тема обмена пленными с украинской стороной — сложная работа и должна вестись в тишине. Об этом во вторник, 20 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она (тема. — Ред.) чувствительная — это сложная работа, и она должна вестись в тишине», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о подходе Киева по возвращению, в первую очередь, командиров нацбатальона «Азова» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации).

Отвечая на вопрос, как смотрят в Кремле на такой подход украинской стороны, Песков не стал его комментировать.

«Никак не хочу комментировать тему обменов», — отметил он.

Ранее во вторник стало известно, что министерство реинтеграции Украины предписало при обмене пленными с Россией в первую очередь возвращать боеспособных служащих и офицеров «Азова». Распоряжение направлено секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову.

Следующая приоритетная категория — офицеры управления действиями подразделений сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, ВВС, военно-морских сил, морской пехоты, ПВО.

Ранее, 17 июня, боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сдался в плен российской армии, рассказал о намерении всего своего взвода перейти на сторону России. На российскую сторону ему и его двум сослуживцам помогли перейти командир и капитан украинского взвода.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.