Киев назначил боевиков «Азова» приоритетной категорией для обмена

Министерство реинтеграции Украины предписало при обмене пленными с Россией в первую очередь возвращать боеспособных служащих и офицеров радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Соответствующее распоряжение, сообщает 20 июня «РИА Новости», было направлено секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову.

В письме руководителя «Центра по восстановлению мира» Александра Смирнова говорится, что порядок обмена был сформирован для «повышения эффективности комплектования подразделений ВСУ». Так, первыми в списке претендентов на возвращение из плена значатся служащие воинской части 3057 Национальной гвардии Украины, в состав которой входит «Азов».

Следующая приоритетная категория — офицеры управления действиями подразделений сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, ВВС, военно-морских сил, морской пехоты, ПВО.

На третьем месте значатся специалисты-ракетчики, танкисты, военные моряки и морские пехотинцы, инженеры, связисты. За ними идут служащие с другими военно-учетными специальностями, не имеющие ранений и травм, которые препятствовали бы дальнейшему участию в боевых действиях.

В последнюю очередь предлагается обменивать пленных, которые по состоянию здоровья не смогут вернуться к службе.

Накануне пленный украинский боевик Сергей Пеня заявил, что офицеры вооруженных сил Украины (ВСУ) относятся к мобилизованным как к пушечному мясу, находясь при этом далеко от фронта.

Ранее, 17 июня, боевик ВСУ, который сдался в плен российской армии, рассказал о намерении всего своего взвода перейти на сторону России. На российскую сторону ему и его двум сослуживцам помогли перейти командир и капитан украинского взвода.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.