Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мир
Киев назначил боевиков «Азова» приоритетной категорией для обмена
Экономика
В ФТС назвали заместившие ЕС страны в торговле с Россией
Недвижимость
Скидки на новостройки в Москве достигли 35%
Армия
Расчет БПЛА ВДВ применил новый комплекс «Альбатрос» в зоне СВО
Армия
Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ
Мир
Посол Пакистана заявил о пользе российской нефти для экономики страны
Армия
«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Мир
В Новой Зеландии мужчина с топором ранил трех человек
Мир
Мадуро заявил о создании новой финансовой системы с помощью карт «Мир»
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Хабаровске
Мир
На Флориду обрушился шторм
Сюжет:

Киев назначил боевиков «Азова» приоритетной категорией для обмена

«РИА Новости»: Киев дал предписание при обмене в первую очередь возвращать «азовцев»
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство реинтеграции Украины предписало при обмене пленными с Россией в первую очередь возвращать боеспособных служащих и офицеров радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Соответствующее распоряжение, сообщает 20 июня «РИА Новости», было направлено секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову.

В письме руководителя «Центра по восстановлению мира» Александра Смирнова говорится, что порядок обмена был сформирован для «повышения эффективности комплектования подразделений ВСУ». Так, первыми в списке претендентов на возвращение из плена значатся служащие воинской части 3057 Национальной гвардии Украины, в состав которой входит «Азов».

Следующая приоритетная категория — офицеры управления действиями подразделений сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, ВВС, военно-морских сил, морской пехоты, ПВО.

На третьем месте значатся специалисты-ракетчики, танкисты, военные моряки и морские пехотинцы, инженеры, связисты. За ними идут служащие с другими военно-учетными специальностями, не имеющие ранений и травм, которые препятствовали бы дальнейшему участию в боевых действиях.

В последнюю очередь предлагается обменивать пленных, которые по состоянию здоровья не смогут вернуться к службе.

Южная сторона: в Африке готовы помочь РФ и Украине с обменом пленными
Когда представители континента посетят Санкт-Петербург и Киев

Накануне пленный украинский боевик Сергей Пеня заявил, что офицеры вооруженных сил Украины (ВСУ) относятся к мобилизованным как к пушечному мясу, находясь при этом далеко от фронта.

Ранее, 17 июня, боевик ВСУ, который сдался в плен российской армии, рассказал о намерении всего своего взвода перейти на сторону России. На российскую сторону ему и его двум сослуживцам помогли перейти командир и капитан украинского взвода.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023