Пленный боевик ВСУ рассказал о плохом отношении командования к мобилизованным

Офицеры вооруженных сил Украины относятся к мобилизованным как к пушечному мясу, находясь при этом далеко от фронта. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил пленный украинский боевик Сергей Пеня.

Пеня сообщил, что он самостоятельно принял решение сдаться российским военнослужащим, так как не хотел воевать. Оказавшись после мобилизации и учений на позиции ВСУ, он пошел по направлению к ВС РФ.

«Я просто вышел и пошел к вам. У меня было психологически такое состояние. <...> Мы всю жизнь жили плечом к плечу. Есть другие страны, с кем нужно воевать, а не друг с другом», — заявил он.

Кроме того, украинец отметил профессионализм российских военных, бравших его в плен. «Встретили, поговорили, отвели до руководства, и вот так я оказался у вас. Всё четко, без какой-либо агрессии. Питание нормальное, отношение нормальное, тапочки подарили», — рассказал Пеня.

Также пленный сообщил, что в ВСУ к мобилизованным относятся как к пушечному мясу, в то время как офицеры находятся на удалении от фронта. При этом многие мобилизованные не хотят служить.

Ранее в этот день пленный украинский военнослужащий рассказал о том, как командование украинских войск бросило в бой в Донецкой Народной Республике (ДНР) одну из рот 28-й отдельной механизированной бригады, после того как в том же районе были уничтожены другие две роты этого соединения.

13 июня два экипажа боевой машины пехоты ВСУ вместе со штатным вооружением сдались в плен российским военным в районе Авдеевки, так как их командование отказало в эвакуации и оказании медицинской помощи раненым солдатам. Сейчас сдавшимся бойцам оказывают медпомощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.