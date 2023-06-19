Командование украинских войск бросило в бой в Донецкой Народной Республике (ДНР) одну из рот 28-й отдельной механизированной бригады после того, как в том же районе были уничтожены две роты этого соединения. Об этом 19 июня рассказал пленный украинский военнослужащий.

«Мы неделю занимались на полигоне, спустя неделю отправили в Торецк (украинское название города Дзержинска. — Ред.). Побыли там один день, и нас сразу кинули на позиции, где перед тем уже полегли 4-я и 6-я роты. И нас всё равно туда отправили. Мы чудом выжили, четыре часа продержались, и всё — нас взяли в плен», — рассказал пленный военный ТАСС.

Он добавил, что вместе с несколькими сослуживцами оказался в плену после первого выхода на боевые позиции. О судьбе большей части его роты он ничего не знает.

Ранее, 18 июня, стало известно, что попавший в плен в мае украинский военный Давид рассказал, как американские и польские военные командуют украинскими солдатами в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за этого украинцев учат различать шевроны и знаки различия армий стран блока НАТО.

14 июня представители силовых структур Донецкой Народной Республики рассказали, что российские военнослужащие спасли двоих раненых украинских солдат, оставленных сослуживцами на линии боевого соприкосновения под Авдеевкой.

13 июня два экипажа боевой машины пехоты ВСУ вместе со штатным вооружением сдались в плен российским военным в районе Авдеевки, так как их командование отказало в эвакуации и оказании медицинской помощи раненым солдатам. Сейчас сдавшимся бойцам оказывают медпомощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.