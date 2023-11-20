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Депутат Госдумы сообщил о возвращении 80 тел военных РФ в ходе обмена с Украиной

Депутат Госдумы Саралиев: МО РФ возвратило 80 тел российских военнослужащих
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Фото: РИА Новости
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Минобороны России удалось вернуть тела погибших военнослужащих в ходе обмена с украинской стороной. Об этом 20 ноября рассказал РБК депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

Так, Минобороны РФ вернуло 80 тел российских военных. При этом украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении 94 тел погибших украинских бойцов в ходе этого обмена.

Сам обмен проходил при содействии и участии Международного комитета Красного Креста (МККК), добавили в координационном штабе Украины.

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Последний обмен телами погибших между Россией и Украиной прошел в октябре. Тогда российская сторона получила тела 60 военнослужащих, украинской стороне было передано 64 тела.

До этого, в июле, с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденные военные были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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