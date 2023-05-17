«Договариваемся о более широком доступе МККК к военнопленным»

Международный комитет Красного Креста (МККК) выступает за предоставление ему более широкого доступа не только к военнопленным, но и к нуждающимся гражданским лицам в зоне СВО. Об этом заявил глава региональной делегации МККК в России и Республике Беларусь Ихтияр Асланов. Комитет готов выступить нейтральным посредником для обмена пленными между РФ и Украиной . Сейчас в общей сложности порядка 1 тыс. сотрудников организации работают по обе стороны от линии соприкосновения. О ситуации на ней, обстановке на Запорожской АЭС и зерновой сделке — в интервью Ихтияра Асланова «Известиям» .

«В каждом диалоге мы видим позитивные результаты»

— Как МККК может оценить гуманитарную ситуацию в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях? И где в настоящий момент складывается наиболее сложная обстановка?

— Ситуация напряженная по всей линии соприкосновения . Нельзя сказать, в каком регионе сложнее. Боевые действия активны по обе стороны, часть населения уже покинула свои дома, но некоторые остались. Происходящее оказывает сильное влияние на жизнь мирных людей по обе стороны конфликта. Мои коллеги, которые работают на этих территориях — в Луганске и особенно в Донецке, чувствуют это на себе. Им приходится самим укрываться в подвалах, потому что это единственное безопасное место. Разрушается инфраструктура, которая обеспечивает базовые потребности населения: люди остаются без воды и электричества на долгие сроки.

Фото: РИА Новости

Есть и другие гуманитарные проблемы — это разрушение домов и частной собственности местных. Люди теряют рабочие места и свой доход, при этом у них нет доступа не только к медицинским услугам, но и к продовольствию . И в этом направлении наши коллеги из Международного комитета Красного Креста совместно с местными властями стараются оценить ситуацию и помочь тем, кто в этом нуждается. К сожалению, мы оказываем поддержку не всем, потому что линия соприкосновения очень длинная, она проходит через четыре региона . Но сейчас мы ведем диалог с властями с обеих сторон, чтобы иметь доступ к затрудненным местам, где гражданские люди нуждаются в гуманитарной помощи.

— Чем сейчас конкретно занимаются специалисты МККК?

— Наша работа направлена на то, чтобы облегчить влияние конфликта на жизнь людей. Иногда мы помогаем даже в техническом плане, например, берем на себя частичный или базовый ремонт пострадавших домов, у которых выбиты окна или где требуется ремонт крыши . Помогаем получить раненым людям необходимое медобслуживание или доставить медоборудование, предоставляем также продовольствие. Помимо этого стараемся поддерживать их доход, передавая наличные средства. Мы продолжаем вести переговоры с местными властями об оказании гумпомощи . Ситуация небезопасная, поэтому каждое решение, каждый шаг должен обсуждаться и согласовываться.

— Фиксируются ли успехи в переговорах с властями?

— Да, конечно. Наша надежда на положительный исход в решении подобных вопросов основывается на том, что в каждой дискуссии, в каждом диалоге мы видим определенные позитивные результаты для нашей гуманитарной деятельности . И по многим вопросам есть конкретные результаты. Но нам нужно иметь больше доступа в те места, куда нас пока не пускают. Чтобы мы могли помочь людям, на чью жизнь оказывает влияние текущая ситуация.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— В ноябре МККК доставил в Донецк 52 тыс. доз инсулина, которых должно было хватить до февраля 2023 года. Нет ли вновь потребности в препарате? Готовится ли доставка новой партии?

— Действительно, мы представляли Донецку инсулин по их запросу. Сегодня наши коллеги сотрудничают с местными властями, и мы предоставляем разные медикаменты и медоборудование. По моей информации, местные власти сами предоставляют сегодня инсулин, но если будет запрос, мы его рассмотрим . Конечно, логистическая сторона доставки гуманитарной помощи по-прежнему сложная, но мы точечно решаем эти проблемы.

«Порядка 1 тыс. сотрудников МККК работают по обе стороны»

— Вы уже упомянули о сложностях работы ваших коллег в зоне конфликта. Сколько в целом сотрудников МККК сейчас находятся там и есть ли погибшие среди них?

— К счастью, ни раненых, ни тем более погибших среди моих коллег из комитета нет . МККК имеет сотрудников как в Луганске и Донецке, так и на территориях, подконтрольных Украине. В общей сложности порядка 1 тыс. сотрудников МККК находятся по обе стороны от линии соприкосновения .

Фото: РИА Новости

— Какая обстановка сейчас складывается на ЗАЭС? Какие решения рассматриваются для гарантии безопасности ядерного объекта?

— Международное гуманитарное право призывает конфликтующие стороны быть бдительными и внимательными. Запорожская АЭС, как гражданская инфраструктура, которая предоставляет населению электричество, не должна быть военным объектом , если она не используется в военных целях. И для нас очень важно, чтобы ее безопасность обеспечивалась в полной мере. Потому что любой неправильный шаг может иметь очень серьезные последствия . Я из Азербайджана, я знаю, как и все мы, что случилось в Чернобыле и какие последствия были после. Исходя из этого, мы поднимаем вопрос безопасности станции перед Москвой и Киевом .

— Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил, что с 15 мая станция действует в штатном режиме, персонал ЗАЭС возобновил работу. Так ли это?

— Мы не присутствуем на месте, и мне трудно будет что-то сказать.

«МККК по-прежнему не участвует в процессе обмена пленными»

— Гендиректор МККК Роберт Мардини еще в прошлом году заявил о готовности выступить нейтральным посредником для обмена военнопленными между Россией и Украиной. Сохраняется ли такая возможность?

— Да, конечно, такая возможность есть. Мы выступаем с такими предложениями как беспристрастная нейтральная организация. К примеру, недавно наши коллеги на Ближнем Востоке участвовали в возвращении заключенных между Саудовской Аравией и Йеменом. При этом важным моментом для нас остается принцип non-refoulement, то есть недопустимость принудительного возвращения: если человеку там грозит опасность и он не хочет, чтобы его возвращали, потому что там он может подвергаться давлению. Наше предложение выступить посредником в обмене пленными остается в силе, но на сегодняшний день МККК по-прежнему не участвует в процессе обмена пленными . Однако мы остаемся в контакте с обеими сторонами.

Гендиректор МККК Роберт Мардини Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— А допускаете ли вы возможность, что МККК в будущем может стать в целом посредником для нормализации диалога между Москвой и Киевом?

— Мы не участвуем в переговорах, это не наша прерогатива.

— Посещение военнопленных входит в мандат МККК. Не возникает ли сегодня сложностей с доступом к ним?

— Да, мы посещаем военнопленных по обе стороны конфликта. Конечно, это сложный и очень чувствительный процесс. С начала кризиса очень много говорили об этом, и стороны даже обвиняли друг друга в несоблюдении норм и гуманитарных правил. В этом направлении мы как раз тоже проводим дискуссию со сторонами, чтобы иметь полный доступ к военнопленным, потому что это часть нашего мандата. Это очень сложный вопрос. Договариваемся о более широком и регулярном доступе МККК к военнопленным .

— Ведет ли работу МККК в отношении пропавших без вести? Сколько людей обратилось в комитет по вопросам поиска своих близких? Налажен ли механизм взаимодействия по этому вопросу?

— Одна из норм в международном гуманитарном праве — создание национальных справочных бюро в ситуации международного вооруженного конфликта. И в РФ, и на территории Украины они созданы, поэтому МККК очень тесно работает именно с этими бюро : там содержится информация о военнослужащих, которые попали в плен или погибли. Через нашу организацию, как нейтрального посредника, информация передается между этими бюро, мы в свою очередь предоставляем ее семьям.

В ситуации боевых действий, к примеру, тела погибших часто остаются на другой стороне, и мы работаем с Минобороны и здесь, и на территории Украины. МККК регистрирует обращения близких и открывает собственные поисковые запросы. Информацию мы получаем как от бюро, так и в результате посещений военнопленных нашими делегатами . Мы аккумулируем эту информацию и отвечаем родственникам, которые потеряли связь со своими родными. Взаимодействие у нас есть по этому вопросу. Мы также работаем со сторонами, чтобы уменьшить случаи и количество ситуаций, когда люди пропадают без вести.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

— Гуманитарная составляющая неразрывно связана с вопросами продовольствия. Сейчас ведется обсуждение о новом продлении черноморской сделки. Рассчитывают ли в МККК на пролонгацию соглашения об экспорте зерна?