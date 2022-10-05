«В Донбасс было доставлено 52 тыс. доз инсулина»

Донбасс нуждается в обеспечении лекарствами, требующими специальных условий для транспортировки . В частности, речь идет об инсулине. При этом Международный Комитет Красного Креста (МККК) с 24 февраля уже доставил жителям региона 52 тыс. доз этого препарата — этого хватит для обеспечения в течение полугода потребностей 5 тыс. страдающих диабетом . Об этом в интервью «Известиям» заявил руководитель оперативного направления МККК региональной делегации по РФ и Беларуси Франсиско Хавьер Сеперо Гарсия. Он также рассказал о том, как сейчас ведется работа по восстановлению семейных связей и посещению военнопленных, и прокомментировал обстрелы Запорожской АЭС.

«Мы стараемся максимально охватить все группы населения»

— Как МККК может оценить ситуацию на территориях республик Донбасса, Херсона и Запорожья?

— Международный Комитет Красного Креста активно работает на территории Донбасса. У нас открыты офисы и в Донецке, и в Луганске еще с 2014 года. Соответственно, наши коллеги на местах максимально плотно взаимодействуют с пострадавшим там населением . Сейчас на территории Донбасса необходимо совместными усилиями решить ряд проблем. В первую очередь — это водоснабжение. В ходе боевых действий водопроводные системы были очень сильно повреждены, поэтому мы предоставляем запасные части для их восстановления . Кроме того, мы также помогаем с ремонтом школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. Отдельное направление деятельности МККК связано с оказанием гуманитарной помощи регионам, пострадавшим во время боевых действий. Мы доставляем продуктовые наборы, гигиенические средства и предметы первой необходимости .

— Касаются ли эти проблемы также жителей Херсона и Запорожья?

— Люди с территорий Херсонской и Запорожской областей также могут находиться и в Донецкой, и в Луганской народных республиках. Более того, они могли с момента начала боевых действий уехать в Россию или в другие страны. Поэтому мы как беспристрастная нейтральная организация никогда никаких ограничений и разделений по национальному признаку или по признаку территориальной принадлежности не делаем. Мы стараемся максимально охватить все группы населения как на территории того же Донбасса, так и, например, на территории России совместно с Российским Красным Крестом. На территории Белоруссии или в других соседних странах — также через местные общества Красного Креста.

Хотелось бы отдельно сказать о нашей работе в сфере здравоохранения — особенно с людьми с диабетом. В Донбасс с 24 февраля было доставлено 52 тыс. доз инсулина. Этого хватит для того, чтобы обеспечить на полгода потребности 5 тыс. человек, страдающих диабетом .

В Донбасс было доставлено 52 тыс. доз инсулина Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Диабет — наиболее острая проблема с точки зрения лекарственного обеспечения?

— Дело не в том, что особенно остро в Донбассе стоит проблема с диабетом. МККК поставлял туда инсулин не с этого года, а уже на протяжении долгого времени. И там действительно есть соответствующая потребность. Очень большая. Но в ходе эскалации текущего года транспортно-логистические цепочки, конечно, пострадали. Мы приложили очень большие усилия для того, чтобы всё равно обеспечить доставку лекарств, несмотря на изменившиеся условия . Но ни в коем случае мы не говорим о том, что только инсулином наша помощь в сфере здравоохранения ограничивается.

Потребностей огромное количество, но наших активностей тоже не мало. Проблема с инсулином заключается в том, что он сложен в транспортировке, его нельзя просто так погрузить в машину. Инсулину нужна низкая температура, соответственно, именно поэтому требуются большие ресурсы, чтобы обеспечить рефрижераторы и необходимый температурный режим . Более того, это был очень предметный и конкретный запрос непосредственно от местных властей — инсулин.

«В результате конфликта многие семьи оказались разделены»

— Многие за время конфликта потеряли родных и близких. Наверняка поддержка людей в столь сложных условиях остается одним из важных направлений вашей деятельности...

— Сегодня МККК оказывает различную поддержку семьям, которые потеряли любимых и родных, в том числе и финансовую.

Восстановление семейных связей — это тоже огромное и важное направление нашей работы. В результате конфликта многие семьи оказались разделены . Очень многие семьи. И мы стараемся обеспечить помощь и поддержку в нахождении их родственников и восстановлении с ними связей через нашу сеть национальных обществ, через работу с РКК в том числе.

И у нас также есть агентство по розыску в Женеве, которое этим занимается через сеть наших национальных обществ, включая также европейские общества Красного Креста. Мы стараемся найти тех людей, которые каким-то образом с начала конфликта и боевых действий покидали свои дома, из-за чего семьи разделялись. Соответственно через эту сеть мы стараемся найти родственников. Для тех, кто прибывает на территорию России, совместно через РКК осуществляется передача SIM-карт, чтобы люди, которые были вынуждены в спешке покинуть свои дома, не имея ничего при себе, могли позвонить родственникам и связаться с ними .

В Донбасс было доставлено 52 тыс. доз инсулина Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Известно ли, сколько семей удалось воссоединить?

— У нас таких цифр нет. Но если учитывать, что сейчас миллионы беженцев, а по данным других организаций — до 7 млн беженцев с Украины, то, конечно, речь идет о тысячах семей, если не больше.

— Удается ли МККК посещать военнопленных в России и на Украине?

— На основании Третьей Женевской конвенции, подписантом которой является как Россия, так и Украина, а также почти все другие государства, на основании нашего мандата мы посещаем военнопленных. И основная цель наших посещений заключается в том, чтобы оценить условия их содержания . Все те наши заключения и выводы, которые мы формируем по результатам визитов, мы доводим до уполномоченных властей в двустороннем и конфиденциальном порядке .

Конечно, у нас существуют сложности в работе. Но работа по-прежнему ведется и не остановится.

И очень важное направление нашей деятельности — это тоже поддержка семейных связей. У военнопленных есть право на то, чтобы оставаться на связи с родными и близкими . Соответственно также и то, чем мы занимаемся, — сообщения Красного Креста. Мы даем возможность военнопленным написать сообщения, которые мы потом передаем семье.

В Донбасс было доставлено 52 тыс. доз инсулина Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Генеральный директор МККК Роберт Мардини уже призывал прекратить боевые действия близ Запорожской АЭС. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию там на фоне непрекращающихся обстрелов?