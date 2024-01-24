Украинские СМИ удалили данные о причастности ВСУ к крушению Ил-76 с пленными
Издания «Украинская правда» и «РБК-Украина» изменили свои материалы от 24 января, в которых говорилось об ответственности Вооруженных сил Украины (ВСУ) за крушение транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.
Заметки были поправлены после сообщений Минобороны РФ о находившихся на борту украинских военнопленных.
Так, изначальный заголовок материала «Украинской правды» гласил: «В Белгородской области РФ упал самолет Ил-76: в ВСУ заявили, что «это их работа». Однако после информации от российского ведомства издание удалило все упоминания об ответственности ВСУ за случившееся. Новый заголовок звучит следующим образом: «В Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76». При этом в тексте содержится пометка о внесении изменений.
Аналогичным образом изменило свой материал на ту же тему и «РБК-Украина».
О крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области этим утром сообщило Минобороны РФ. Воздушное судно совершало плановый полет. Экипаж перевозил пленных военных ВСУ, которых готовили к обмену. На борту находились 74 человека — 65 пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Падение Ил-76 попало на видео.
Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет сбили ВСУ. Позже в МО РФ подтвердили это, уточнив, что самолет был сбит киевским режимом около 11:15. По данным ведомства, борт следовал рейсом Чкаловский – Белгород. Как отмечается, ВСУ поразили Ил-76 из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. В результате экипаж и все пассажиры погибли.
При этом украинское руководство знало о перевозке военно-транспортным самолетом на аэродром Белгорода украинских военнослужащих для обмена, подчеркнули в Минобороны. Отмечается, что Киев пошел на данный шаг с целью обвинить Россию в уничтожении украинских военных.