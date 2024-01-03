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МО РФ вернуло из украинского плена 248 военнослужащих
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МО РФ вернуло из украинского плена 248 военнослужащих

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 248 пленных российских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», — отметили в ведомстве.

В настоящее время всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили там. Они будут доставлены в медучреждения министерства самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Позже депутат Государственной думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев также опубликовал видео с возвращенными военнослужащими.

Обменным курсом: что стоит за передачей пленных между РФ и Украиной
И значит ли она, что Москва и Киев готовы вести переговоры о мирном урегулировании

В начале декабря посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что контакты по обмену пленными между Россией и Украиной продолжаются, но они должны проходить в тишине. Он указал, что в этом вопросе есть сложности, на которые влияют политические факторы.

В октябре прошел обмен телами погибших между Россией и Украиной. Тогда российская сторона получила тела 60 военнослужащих, украинской стороне было передано 64 тела.

До этого, в июле, с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденные военные были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

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