Без обмена: чем обернется атака ВСУ на Ил-76 с украинскими пленными

Террористическая атака на Ил-76 с украинскими пленными может поставить на паузу и без того редкие обмены между Россией и Украиной, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Кроме того, такими действиями Киев исключил и любые возможности мирных переговоров. МИД РФ уже охарактеризовал атаку ВСУ как «акт безумного варварства». Источники «Известий» полагают, что самолет мог быть сбит американским комплексом Patriot: на месте крушения под Белгородом обнаружили осколки боеприпасов, похожие на используемые в этой установке. Нельзя исключить и применение более мобильного ЗРК IRIS-T, также поставляемого киевскому режиму западными странами. В результате теракта погибли 65 пленных ВСУ, которых везли для обмена, шесть членов экипажа и три сопровождающих. Жертв среди мирного населения удалось избежать благодаря пилотам, которые увели падающий транспортник в сторону от населенных пунктов.

Сорванный обмен

Ударом по российскому самолету Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились военнопленные ВСУ, Киев продемонстрировал всем свое желание помешать мирному процессу и заморозке конфликта, заявил «Известиям» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

— Если Запад и заинтересован в паузе, чтобы накопить сил в борьбе с Россией, Зеленскому это попросту невыгодно, потому что для него это будет означать политическую смерть, — полагает он.

Кроме того, удар по самолету с пленными может поставить на паузу и без того редкие обмены между сторонами, считает собеседник «Известий». Но подобный шаг отражает отношение киевского руководства к своим собственным гражданам и солдатам, смерть которых в данном случае помогает Зеленскому достигать своих политических целей, говорит Богдан Безпалько.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В МИД РФ заявили, что на фоне произошедшего Москва сомневается в возможности достичь каких-либо договоренностей с украинской властью.

«Киев совершил акт безумного варварства, сбив Ил-76, и поставил под вопрос возможность любых договоренностей. <…> Преступление совершено киевским режимом, ответственность настигнет всех», — говорится в заявлении российского дипведомства 24 января.

Обмен пленными между Россией и Украиной должен был состояться во второй половине дня 24 января на границе в пункте пропуска Колотиловка, сообщили в Минобороны России. В 10 часов утра с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород вылетел Ил-76, на борту которого находились 74 человека: 65 украинских пленных (их везли для обмена), шесть членов экипажа и трое сопровождающих военнослужащих ВС РФ.

Через 55 минут после взлета в 150 км северо-восточнее Белгорода пилоты приступили к снижению с высоты 8250 м. Как сообщил источник «Известий» в авиационной отрасли, спустя примерно 10 минут на высоте 2750 м пилоты получили информацию о ракетной опасности от дежурных ПВО и запросили изменение курса. В этот момент связь с экипажем прекратилась. На многократные запросы диспетчеров пилоты уже не отвечали. В 11:11 радиолокационная отметка Ил-76 пропала. Сигнал бедствия с борта при этом не поступал.

Через несколько минут региональные органы МЧС получили информацию от очевидцев об обнаружении упавшего самолета в районе хутора Кривой Корочанского района Белгородской области, в 60 км от Белгорода. Все находившиеся на его борту погибли. За Ил-76 следовал второй самолет, его развернули.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины подтвердили, что на вторую половину дня 24 января был запланирован обмен пленными.

«Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит», — заявил представитель украинской разведки Андрей Юсов, добавив, что информация о гибели украинских военных проверяется.

Чем был сбит самолет

Минобороны России охарактеризовало случившееся как террористический акт и сообщило, что ВСУ поразили самолет «из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса».

— О том, что Ил-76 был сбит, говорят характерные следы в небе. Экипаж был очень опытным и успел доложить, что было внешнее воздействие, — заявил в эфире телеканала «Вместе-РФ» сенатор, военный летчик Виктор Бондарев. — Несмотря на то что Ил-76 оснащен тепловыми ловушками для предотвращения ракетного удара, борт шел над российской территорией, и у экипажа даже не было мыслей о ее применении. Пилоты действовали по инструкции.

Самолет упал вдали от населенных пунктов. Но жители села Яблоново рассказали «Известиям», что слышали несколько взрывов.

— Как падал самолет, я не видела, но услышала удар и взрывы, — рассказала одна из жительниц села. — Подумала, что ракета, и побежала в чулан.

Еще одна женщина рассказала «Известиям», что сначала услышала два хлопка.

— После этого прогремел третий взрыв. Мы оглянулись и увидели, что вдалеке что-то горело, — говорит она.

Жертв в Яблонево среди мирного населения удалось избежать благодаря действиям пилотов, считает военный эксперт Геннадий Алехин.

Сотрудники ДПС перекрывают движение к месту крушения военно-транспортного самолета Ил-76 ВКС РФ Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

— Судя по кадрам, пилоты предприняли всё, чтобы увести самолет от населенного пункта, — рассказал он «Известиям». — И тут еще один нюанс: в это же время по Белгороду и области был сигнал о ракетной опасности, выли сирены. Я нахожусь в Белгороде, мне в 11 часов пришло СМС-оповещение о ракетной опасности. В это же время был сбит наш Ил-76.

Предварительный осмотр обломков самолета Ил-76 позволяет предположить, что самолет сбили зенитной системой Patriot, рассказали «Известиям» источники в силовых структурах, знакомые с ситуацией. По предварительным данным, ракета с активной головкой самонаведения была запущена в сторону аэропорта Белгорода, где как раз и садился Ил-76. При этом стрельбовой радар ЗРК, который наводит на цель, был выключен. Фактически ракета действовала автономно.

Такой способ стрельбы может использоваться, когда известны примерные координаты цели: ракету выпускают в заданную точку, после чего она включает головку самонаведения. Это позволяет не засвечивать пусковую установку, но требует знания координат цели.

Опрошенные «Известиями» эксперты не исключили, что ракеты могли быть выпущены и из системы IRIS-T.

— IRIS-T — более мобильная система. Ее можно подтянуть очень близко к линии боевого соприкосновения, а Patriot — менее мобильная, так как занимает большую площадь. Подтащить ее для разовой акции — слишком сложный процесс, а с IRIS-T вполне можно было выбрать позицию в лесу Харьковской области, дождаться Ил-76 и сбить его, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Впрочем, он подчеркнул, что по планам ВСУ Patriot и IRIS-T должны были стать элементами общей интегрированной системы противовоздушной обороны Украины, поэтому ответить на вопрос, с помощью какого ЗРК сбили самолет, должно следствие.

— Patriot — система средней дальности, но может сбивать цели на расстоянии больше 100 км, если есть внешнее целеуказание, которое идет либо от самолетов разведки AWACS, либо от спутника разведки, — объяснил Алексей Леонков.

Дальность системы IRIS-T меньше, но она также может получать целеуказание от внешних источников.

Что будет с дальнейшим обменом военнопленных

— Есть предложение всё же разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, — заявил на заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Давайте подготовим обращения к конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому они помогают.

Впрочем, вменяемой и взвешенной оценки произошедшего со стороны США ожидать не стоит, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, своими действиями и игнорированием происходящего Вашингтон дискредитирует себя перед своими партнерами в Европе.

— Мы объективно оцениваем ситуацию, но не можем не попытаться донести правду до всех соответствующих органов [на Западе]. К сожалению, США действуют только по собственному сценарию, который уже стал непонятен для стран всего остального мира. Они рискуют оказаться полностью в изоляции, — заявил он.

Украинский военнопленный Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Депутат отметил, что свидетельством этому уже служит позиция по украинскому кризису Венгрии и Словакии, которые последовательно выступают за скорейшее начало переговорного процесса вместо продолжения накачивания украинского режима вооружением и деньгами.

Примечательно, что украинские СМИ, как только появилась информация об инциденте, написали со ссылкой на генштаб Украины, что удар по Ил-76 — результат работы ВСУ. Также в публикациях указывалось, что самолет якобы перевозил ракеты для С-300. Позже, когда появилось упоминание, что на борту находились военнопленные ВСУ, публикации отредактировали, убрав любые упоминания удара с украинской стороны.

Уже вечером генштаб ВСУ опубликовал заявление, в котором косвенно признал причастность к произошедшему. В украинском оборонном ведомстве указали на частые обстрелы Харьковской области со стороны РФ. Как предполагается, это связано с ростом поставок вооружения российской авиацией в Белгород, из-за чего ВСУ постоянно отслеживают точки запусков ракет.

«С учетом этого ВСУ будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении», — говорится в заявлении.

По мнению Геннадия Алехина, катастрофа с Ил-76 могла быть диверсией, спланированной сотрудниками ГУР. Такие обмены всегда делаются по договоренности, украинская сторона должна была знать, что на борту самолета находятся их пленные военнослужащие.

— Но они не подготовили даже СМИ, — указал он «Известиям». — Первые сообщения их информационных ресурсов были, что самолет сбили вооруженные формирования Украины. По своим источникам я знаю, что сейчас на Банковой (администрация президента Украины. — «Известия») переполох.

Фото: ТАСС Обстановка на месте крушения самолета Ил-76

Обмены военнопленными с начала специальной военной операции проводятся регулярно, хотя во второй половине прошлого года был длительный перерыв. Как правило, вызволенных из плена российских военнослужащих доставляют в Москву самолетами военно-транспортной авиации.

По информации Минобороны РФ, в 2023 году и в начале 2024-го в результате обменов домой вернулись около 800 российских военнослужащих. По данным Киева, на Украину вернулись порядка 730 пленных.

Над материалом работали: Роман Солдатов, Юлия Леонова, Роман Крецул, Прохор Доренко, Максим Талавринов, Алексей Михайлов.