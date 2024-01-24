Украинские СМИ сообщили, что ВСУ сбили Ил-76 с пленными

Самолет Ил-76 сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ), на его борту находились военнопленные. Об этом 24 января сообщает «РБК-Украина» с ссылкой на минобороны страны.

«Сбитие военно-транспортного самолета Ил-76 является работой ВСУ», — пишут журналисты.

Также источник издания отметил, что, вероятно, на самолете перевозились ракеты для комплексов С-300.

Инцидент произошел ранее в среду, 24 января, около 11:00, сообщил источник «Известий». Также сообщалось, что самолет упал в ходе выполнения планового полета. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, передают СМИ.

Падение транспортного судна попало на видео.

Между тем в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова появилась информация о некоем инциденте в Корочанском районе области.

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — написал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь на просьбу «Известий» прокомментировать данное сообщение ответил, что это свежая информация и в ней только предстоит разобраться.