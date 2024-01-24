Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета, передает в среду, 24 января, со ссылкой на Минобороны РФ «РИА Новости». Как отмечается, самолет перевозил пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых везли для обмена.

«Около 11:00 при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, <...> шесть членов экипажа <...> и трое сопровождающих», — указали в оборонном ведомстве. К месту катастрофы вылетела комиссия для установления причин произошедшего.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, на просьбу «Известий» прокомментировать данное сообщение, ответил, что это свежая информация и в ней только предстоит разобраться.

«Не могу сказать, достаточно новая, свежая информация. Будем сейчас с ней разбираться, пока не могу ничего сказать», — сказал официальный представитель Кремля.

Падение Ил-76 в Белгородской области попало на видео.