Падение самолета Ил-76 в Белгородской области попало на видео

Падение транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области при выполнении планового полета попало на видео.

На кадрах, появившихся в распоряжении «Известий», видно, как воздушное судно стремительно падает. Также видно возгорание. В результате падения произошел взрыв. Крушение зафиксировано около 11:00.

По данным Минобороны, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных перевозили для обмена. К месту катастрофы вылетела комиссия для установления причин произошедшего.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу «Известий» прокомментировать данное сообщение, ответил, что это свежая информация и в ней только предстоит разобраться.