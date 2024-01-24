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МО РФ сообщило, что потерпевший крушение Ил-76 был сбит ВСУ
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МО РФ сообщило, что потерпевший крушение Ил-76 был сбит ВСУ

МО: самолет, который вез военных для обмена, был сбит киевским режимом около 11:15
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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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Самолет рейсом Чкаловский – Белгород, который вез украинских военных для обмена, был сбит киевским режимом около 11:15, сообщили в среду, 24 января, в Минобороны РФ.

«Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. <...> Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет», — указали в оборонном ведомстве.

Как отмечается, поражение самолета осуществлено Вооруженными силами Украины (ВСУ) из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли.

В Минобороны подчеркнули, что «украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгорода украинских военнослужащих для обмена». По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.

«И, тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан», — указали в ведомстве.

Крушение самолета Ил-76 с пленными бойцами ВСУ под Белгородом. Главное

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром в среду, 24 января. Его падение попало на видео. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу «Известий» прокомментировать сообщение о крушении Ил-76 ответил, что это свежая информация и в ней только предстоит разобраться.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию о причастности Киева к происшествию.

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