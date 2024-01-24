Крушение самолета Ил-76 с пленными бойцами ВСУ под Белгородом. Главное
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Воздушное судно 24 января совершало плановый полет. По сообщению Минобороны РФ, экипаж перевозил пленных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых готовили к обмену. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».
Что известно о крушении Ил-76 под Белгородом
Самолет потерпел крушение около 11:00. Всего на борту находились 74 человека.
«Из них 65 пленных военнослужащих ВСУ, <...> шесть членов экипажа <...> и трое сопровождающих», — указали в Минобороны РФ.
В распоряжении «Известий» есть видео падения Ил-76. На кадрах видно, как воздушное судно стремительно теряет высоту и врезается в землю. В результате происходят взрыв, а затем возгорание.
К месту катастрофы вылетела комиссия для установления причин произошедшего.
В это же время в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова появилась информация о том, что инцидент произошел в Корочанском районе области. Он заявил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.
Позже глава региона сообщил, что все находившиеся на борту потерпевшего крушение Ил-76 погибли.
Упавший под Белгородом Ил-76 могли сбить
Информацию о крушении самолета с военнопленными подтвердили на Украине. «РБК-Украина» со ссылкой на источник пишет, что самолет Ил-76 был сбит ВСУ, предварительно, тремя ракетами, выпущенными из американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь на просьбу «Известий» прокомментировать данный инцидент ответил, что информация еще свежая и в ней только предстоит разобраться.