Гладков сообщил о гибели всех находившихся на борту разбившегося Ил-76
Все, кто находился на борту транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области, погибли, сообщил в среду, 24 января, глава региона Вячеслав Гладков.
«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
На месте крушения работают оперативные службы, оно оцеплено. Проводятся следственные мероприятия. К месту падения направляется комиссия для установления причин катастрофы, уточнил губернатор Белгородской области.
По данным Минобороны, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных перевозили для обмена.
На кадрах, появившихся в распоряжении «Известий», видно, как воздушное судно стремительно падает. В результате падения борта произошел взрыв. Крушение зафиксировано около 11:00.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу «Известий» прокомментировать сообщение о крушении Ил-76, ответил, что это свежая информация и в ней только предстоит разобраться.