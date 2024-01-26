Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин приехал в Петербург накануне 80-летия снятия блокады Ленинграда
Общество
В Российской гильдии кинологов оценили идею налогового вычета для животных
Мир
Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию
Мир
Песков опроверг готовность РФ отказаться от требования нейтрального статуса Украины
Авто
Производство автомобилей BYD началось в Узбекистане
Мир
В Таиланде суд оштрафовал участников группы «Би-2» на $95 каждого
Политика
В Совфеде оценили решение Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО
Авто
Россияне потратили рекордную сумму на покупку авто с пробегом
Мир
В ООН сообщили о 10 миллионах украинских беженцев
Политика
В Госдуме заявили о признании Западом успешной работы экономики РФ
Авто
Минтранс разработал новый порядок фиксирования происшествий с такси
Происшествия
Сбивший пешеходов в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем
Общество
Путин поручил присвоить статус ветерана участникам СВО без контракта
Общество
В Краснодаре затопило улицы после дождя
Мир
Спустя 30 лет после смерти Курта Кобейна опубликован отчет о его вскрытии
Сюжет:

Песков указал на отсутствие осуждения на СБ ООН теракта с Ил-76

0
Фото: REUTERS/RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН какого-либо решительного осуждения со стороны стран Запада не было. Об этом в пятницу, 26 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там были наши летчики и сопровождающие, погибли россияне и очень большое количество военнопленных украинских. Ни слова осуждения мы не слышали. <...> Киев не первый раз уничтожает своих людей, они начали последовательно делать с 2014 года. Это продолжение этих действий», — сказал он.

По словам Пескова, «то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества». У пресс-секретаря также спросили, намерена ли Россия предоставить в Совбез ООН и другие международные организации соответствующие доказательства о том, что Киев сбил самолет и украинская сторона знала о перевозке пленных.

«Мне пока нечего добавить. Работают следователи, и будут приниматься решения по мере того, как следователи получат всю необходимую информацию», — отметил официальный представитель Кремля.

Кроме того, у него поинтересовались, как РФ поступит с останками погибших украинцев. Песков ответил, что пока что не может ничего сказать.

Молчание — дорого: как Запад отреагировал на крушение Ил-76 под Белгородом
Европейские и американские политики постараются «замылить» ситуацию с терактом, считают эксперты

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ВСУ и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь, в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) по сбитому Ил-76. Однако позже стало известно, что Франция отклонила запрос РФ о проведении заседания СБ ООН 24 января. Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя Совбеза, при этом Париж запланировал заседание по сбитому Ил-76 на вечер 25 января в попытке прикрыть Киев.

В тот же день во время заседания Полянский заявил, что все детали, связанные с крушением самолета, указывают на непосредственную вину Украины в произошедшей авиакатастрофе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024