Песков указал на отсутствие осуждения на СБ ООН теракта с Ил-76

Во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН какого-либо решительного осуждения со стороны стран Запада не было. Об этом в пятницу, 26 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там были наши летчики и сопровождающие, погибли россияне и очень большое количество военнопленных украинских. Ни слова осуждения мы не слышали. <...> Киев не первый раз уничтожает своих людей, они начали последовательно делать с 2014 года. Это продолжение этих действий», — сказал он.

По словам Пескова, «то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества». У пресс-секретаря также спросили, намерена ли Россия предоставить в Совбез ООН и другие международные организации соответствующие доказательства о том, что Киев сбил самолет и украинская сторона знала о перевозке пленных.

«Мне пока нечего добавить. Работают следователи, и будут приниматься решения по мере того, как следователи получат всю необходимую информацию», — отметил официальный представитель Кремля.

Кроме того, у него поинтересовались, как РФ поступит с останками погибших украинцев. Песков ответил, что пока что не может ничего сказать.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ВСУ и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь, в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) по сбитому Ил-76. Однако позже стало известно, что Франция отклонила запрос РФ о проведении заседания СБ ООН 24 января. Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя Совбеза, при этом Париж запланировал заседание по сбитому Ил-76 на вечер 25 января в попытке прикрыть Киев.

В тот же день во время заседания Полянский заявил, что все детали, связанные с крушением самолета, указывают на непосредственную вину Украины в произошедшей авиакатастрофе.