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ГУР МО Украины прокомментировало сорванный из-за крушения Ил-76 обмен пленными

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Фото: ТАСС
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Украинской стороне якобы неизвестно, кто находился на борту потерпевшего крушение в Белгородской области транспортного самолета Ил-76, заявили в среду, 24 января, в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины.

«В настоящее время Украина не владеет достоверной и исчерпывающей информацией по поводу того, кто находился на борту самолета и в каком количестве», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

При этом в ГУР подтвердили, что 24 января между Россией и Украиной должен был состояться обмен военнопленными. Однако украинскую сторону якобы не проинформировали о маршрутах и способах доставки пленных.

Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

Бортовое падение: самолет с пленными украинцами рухнул в Белгородской области
По данным Минобороны РФ, Ил-76 был намеренно сбит силами ВСУ

Крушение Ил-76 в Белгородской области произошло утром 24 января. Как сообщило Минобороны РФ, воздушное судно перевозило пленных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых готовили к обмену. На борту находились 74 человека — 65 пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Падение Ил-76 попало на видео.

Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет сбили ВСУ. Позже в МО РФ подтвердили это, уточнив, что самолет был сбит киевским режимом около 11:15. По данным ведомства, борт следовал рейсом Чкаловский – Белгород. Как отмечается, ВСУ поразили Ил-76 из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. В результате экипаж и все пассажиры погибли.

Позднее издания «Украинская правда» и «РБК-Украина» изменили свои материалы. Они удалили все упоминания об ответственности ВСУ за случившееся после сообщений Минобороны РФ о находившихся на борту украинских военнопленных.

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