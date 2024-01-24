Франция отклонила запрос РФ о проведении 24 января заседания СБ ООН по сбитому Ил-76

Франция отклонила запрос РФ о проведении заседания СБ ООН 24 января в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самолет Ил-76, сообщил в среду, 24 января, в Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Он отметил, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя СБ ООН.

По его словам, Париж запланировал заседание по сбитому Ил-76 на вечер 25 января в попытке прикрыть Киев.

«Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17:00 по Нью-Йорку (01:00 26 января по мск)», — написал Полянский.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) по сбитому Ил-76. Глава МИДа отметил, что российская сторона устанавливает факты крушения воздушного судна и настаивает на том, чтобы срочное заседание СБ ООН состоялось, где представители украинской стороны смогут рассказать о том, как был сбит Ил-76.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь, в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.