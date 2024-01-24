МИД РФ назвал крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. Об этом ведомство заявило в официальном Telegram-канале 24 января.

«Налицо очередное злодеяние преступной клики (президента Украины Владимира) Зеленского, которая сразу после падения самолета в человеконенавистнической манере заявила о «перемоге», утверждая, что это дело рук «доблестных ВСУ». Однако, как только стало известно, что на борту находились украинские военнослужащие, которые следовали к месту обмена, риторика на Банковой изменилась. Там принялись отрицать свою причастность к катастрофе», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также отметили, что МИД РФ осуждает террористический акт киевского режима в Белгородской области. Все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, будут установлены и понесут наказание в соответствии с российским законодательством, отмечается в сообщении.

«Случившееся в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве. Ее главарям безразлична человеческая жизнь. Они воспринимают людей как «расходный материал» и убивают их по указке западных хозяев и из поставляемого Западом оружия», — указано в публикации.

В МИД заявили, что «выпестованный США и их натовскими сателлитами преступный режим Зеленского» представляет угрозу не только России, но и самой Украине, в том числе ее простым гражданам, а также всему миру.

Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

«Считаем, что международные структуры, национальные правительства и мировая общественность должны осудить этот теракт и другие преступления киевского режима. Их молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок», — подытожили в МИД РФ.



О крушении Ил-76 в Белгородской области этим утром сообщило Минобороны РФ. Воздушное судно перевозило пленных военных ВСУ, которых готовили к обмену. На борту находились 74 человека — 65 пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Падение Ил-76 попало на видео.

Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет сбили ВСУ. Позже в МО РФ подтвердили это, уточнив, что самолет был сбит киевским режимом около 11:15. По данным ведомства, борт следовал рейсом Чкаловский – Белгород. Как отмечается, ВСУ поразили Ил-76 из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. В результате экипаж и все пассажиры погибли.

Позднее издания «Украинская правда» и «РБК-Украина» изменили свои материалы. Они удалили все упоминания об ответственности ВСУ за случившееся после сообщений Минобороны РФ о находившихся на борту украинских военнопленных.