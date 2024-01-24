Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76

Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самолет Ил-76. Об этом 24 января сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы запросили уже около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени и очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее», — сказал он.

Министр напомнил, что на борту Ил-76 находились украинские солдаты для обмена военнопленными. Передача была согласована между Москвой и Киевом, добавил Лавров.

«Вместо того чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным», — отметил глава МИД РФ.

Лавров уточнил, что Россия устанавливает факты крушения воздушного судна и настаивает на том, чтобы срочное заседание СБ ООН состоялось, где представители украинской стороны смогут рассказать о том, как был сбит Ил-76.

Он подчеркнул, что после случившегося Киев заявил об «очередной победе». Однако, когда стало известно о военнопленных на борту, украинские СМИ начали удалять сообщения о причастности Украины к крушению самолета.

«Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, <...> сразу же украинская пропаганда стала «заметать под ковер» бравурные сообщения о своих «победах» и пытается придумать какие-то другие объяснения», — пояснил министр.

При этом Лавров добавил, что украинские официальные лица в военном ведомстве не могли не знать о том, что готовится обмен военнопленными.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

Политолог Иван Мезюхо заявил «Известиям», что подобные действия СМИ указывают на высокую секретность операции ВСУ. По его словам, Украине был необходим контент, который бы отвлекал внимание мировой общественности от безуспешного контрнаступления украинских войск.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь, в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.