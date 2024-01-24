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Политолог Мезюхо объяснил удаление украинскими СМИ новостей об Ил-76

Политолог Мезюхо: украинские СМИ переобулись в воздухе после крушения Ил-76
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Удаление украинскими СМИ новостей о причастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к крушению самолета Ил-76 говорит о высокой секретности этой операции. Об этом 24 января заявил «Известиям» политолог Иван Мезюхо.

«Сначала украинские СМИ подтверждали, что это они нанесли удар. Потом они переобулись в воздухе. Этот факт, на мой взгляд, подтверждает, что эта операция была произведена в строгой секретности, детали о ней знали единицы. Поэтому такая небольшая несогласованность в действиях украинской прессы», — отметил он.

По его словам, Украине был необходим контент, который бы отвлекал внимание мировой общественности от безуспешного контрнаступления ВСУ. На этом фоне эксперт ожидает, что Киев будет активнее требовать для себя западное вооружение.

Бортовое падение: самолет с пленными украинцами рухнул в Белгородской области
По данным Минобороны РФ, Ил-76 был намеренно сбит силами ВСУ

О крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области этим утром сообщило Минобороны РФ. Воздушное судно перевозило пленных военных ВСУ, которых готовили к обмену. На борту находились 74 человека — 65 пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Падение Ил-76 попало на видео.

Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет сбили ВСУ. Позже в МО РФ подтвердили это, уточнив, что самолет был сбит киевским режимом около 11:15. По данным ведомства, борт следовал рейсом Чкаловский – Белгород. Как отмечается, ВСУ поразили Ил-76 из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. В результате экипаж и все пассажиры погибли.

Позднее издания «Украинская правда» и «РБК-Украина» изменили свои материалы. Они удалили все упоминания об ответственности ВСУ за случившееся после сообщений Минобороны РФ о находившихся на борту украинских военнопленных.

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