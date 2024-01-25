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Песков заявил о своевременном уведомлении Украины о перевозке военнопленных

Песков: РФ своевременно сообщила Украине о перевозке военнопленных в Ил-76
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных самолетом Ил-76, который был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом 25 января заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь я предлагаю всё-таки ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны. Именно наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно», — сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление, сделанное накануне, 24 января, в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины о том, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на территории Украины и ослабить ее международную поддержку.

При этом он отметил, что вся механика, связанная с обменом военнопленными, является деликатной информацией. По словам Пескова, процесс должен осуществляться вне публики.

«В интересах продвижения этого процесса вряд ли нужно все эти детали обсуждать сейчас», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков уточнил, что следователи уже начали работу, были найдены два черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец, стало известно о наличии на обломках фюзеляжа самолета отверстий от поражающих элементов. Сейчас предстоит определить тип последних, а также к какому виду вооружения они относятся, добавил он.

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По данным Минобороны РФ, Ил-76 был намеренно сбит силами ВСУ

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ВСУ при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства». При этом Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

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