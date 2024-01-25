В Кремле призвали добиться международного расследования преступлений Киева

Необходимо добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надо добиваться международного расследования над всеми преступлениями, которые с 2014 года совершает киевский режим, вот чего надо добиваться. Киевский режим не первый раз убивает своих граждан. И они начали их убивать, стреляя из танков в своих граждан в 2014 году. И они продолжают это делать», — сказал он журналистам.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили силы Украины, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя полдня после случившегося сказал, что разведка страны занимается выяснением судьбы пленных. Вместе с тем он отметил, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.