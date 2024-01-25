На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты

На месте крушения транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно ракеты. Об этом сообщили ТАСС в четверг, 25 января, оперативные службы.

«В настоящее время ведется поиск любых фрагментов самолета, металлических конструкций на большой территории. На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет», — сообщили в оперативных службах.

Там добавили, что все найденные фрагменты будут направлены на экспертизу.

Ранее в этот же день сообщалось, что оба черных ящика с самолета Ил-76 с пленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) найдены и переданы следователям. 26 января их доставят спецрейсом в Москву на расшифровку.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 января, комментируя произошедшее, заявил, что необходимо добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года.