Бортовые самописцы сбитого Ил-76 доставят спецрейсом на расшифровку в Москву

Бортовые самописцы сбитого самолета Ил-76 в пятницу, 26 января, доставят спецрейсом в Москву на расшифровку. Как сообщили 25 января в оперативных службах, она будет проводиться в лаборатории Минобороны РФ.

«По предварительным данным, состояние обоих бортовых самописцев позволяет их расшифровать. Они будут доставлены спецрейсом в пятницу в специальную лабораторию Минобороны, где и будет проходить их расшифровка», — сообщил представитель оперативных служб ТАСС.

Ранее, 25 января, сообщалось, что оба черных ящика сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 с пленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) найдены и переданы следователям. Это прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. Отмечалось, что бортовые самописцы находились в хвостовой части воздушного судна.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ВСУ, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

Позже аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в своем Telegram-канале список погибших членов экипажа самолета. В нем значатся командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, а также бортрадист Саблинский.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства». В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.