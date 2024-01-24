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Бакальчук дала показания в СК после пожара на складе Wildberries

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Фото: ТАСС/Михаил Гребенщиков
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Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга после пожара на складе в Шушарах Ленинградской области. Об этом 24 января сообщила пресс-служба компании.

«22–23 января основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Владимировна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга РФ», — сказано в сообщении компании.

Как уточняется, Wildberries заинтересована в установлении причин произошедшего и оказывает содействие следствию.

К рабочим отношение: что будет с сотрудниками сгоревшего склада Wildberries
Выплаты продавцам уничтоженного огнем товара уже начались

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Огонь распространился на 70 тыс. кв. м, здание обрушилось, а товары были уничтожены. Спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение на следующий день. Никто не погиб, однако пострадали два человека. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. 18 января в главный офис Wildberries в Москве пришли правоохранительные органы. 19 января стало известно, что здание склада не было застраховано.

В пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию. В Госстройнадзоре Санкт-Петербурга «Известиям» указали, что ведомство не выдавало компании разрешения на введение здания склада в эксплуатацию, а в пресс-службе Wildberries рассказали, что получили заключение по всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности.

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