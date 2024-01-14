Реклама
Прямой эфир
Мир
Япония выразила протест в связи с запуском баллистической ракеты КНДР
Общество
Выдворенного из Латвии 82-летнего пенсионера поселили в отеле
Происшествия
Три автомобиля ушли под лед на реке в Северодвинске
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Московском регионе 14 января
Мир
В Швейцарии заявили о последней встрече по украинской «формуле мира»
Общество
«Известия» показали новые кадры с коптера склада Wildberries в Петербурге
Мир
На Украине заявили о сложностях в обслуживании истребителей F-16
Мир
Делегация бывших чиновников США прибудет на Тайвань 14 января
Общество
МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге
Общество
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в связи с пожаром на складе
Армия
ВС РФ поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области
Общество
Дочь Рубинштейна подтвердила смерть поэта
Армия
Боец из Бурятии Калашников обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ
Мир
Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес
Мир
В Киеве заявили о росте случаев пересечения границы по поддельным документам

МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге

0
Фото: ТАСС/МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Также в ведомстве добавили, что в настоящее проводится проливка и разборка конструкций.

Пожар на складе произошел утром 13 января, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м.

В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе Wildberries. Главное

Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

СК РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Сейчас ведется проверка обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб от возгорания пока уточняется. По оценкам аналитика Михаила Бурмистрова, которыми он поделился с «Известиями», маркетплейс Wildberries, предварительно, потеряет примерно 13-15 млрд рублей. Позже сообщалось, что сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024