Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Также в ведомстве добавили, что в настоящее проводится проливка и разборка конструкций.

Пожар на складе произошел утром 13 января, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м.

Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

СК РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Сейчас ведется проверка обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб от возгорания пока уточняется. По оценкам аналитика Михаила Бурмистрова, которыми он поделился с «Известиями», маркетплейс Wildberries, предварительно, потеряет примерно 13-15 млрд рублей. Позже сообщалось, что сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.