Стало известно о втором пострадавшем при пожаре на складе Wildberries
Вторым пострадавшим при пожаре на складе компании Wildberries в Санкт-Петербурге стал мужчина, который в ходе эвакуации сломал палец. Об этом в понедельник, 15 января, сообщается в Telegram-канале «78.ru».
По его данным, пострадавший неудачно приземлился при прыжке с эстакады. После случившегося он заявил, что виноват в травме сам и не имеет претензий к компании.
Погибших в результате инцидента нет, но ранее сообщалось, что пострадала 22-летняя девушка, которую доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.
Утром 13 января на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м.
В пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию. В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется. При этом сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.
По состоянию на вечер 14 января общая площадь горения на территории склада составляла 300 кв. м с сохранением очагов тления в завалах. Кроме того, компания долгое время не могла связаться с работавшими на складе сотрудниками. По последним данным, в настоящий момент устанавливают связь с 12 из них.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).