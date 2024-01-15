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Стало известно о втором пострадавшем при пожаре на складе Wildberries

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Вторым пострадавшим при пожаре на складе компании Wildberries в Санкт-Петербурге стал мужчина, который в ходе эвакуации сломал палец. Об этом в понедельник, 15 января, сообщается в Telegram-канале «78.ru».

По его данным, пострадавший неудачно приземлился при прыжке с эстакады. После случившегося он заявил, что виноват в травме сам и не имеет претензий к компании.

Погибших в результате инцидента нет, но ранее сообщалось, что пострадала 22-летняя девушка, которую доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

Продукты в горении: что привело к пожару на складе Wildberries под Петербургом
Следствие рассматривает три основные версии случившегося

Утром 13 января на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м.

В пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию. В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется. При этом сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.

По состоянию на вечер 14 января общая площадь горения на территории склада составляла 300 кв. м с сохранением очагов тления в завалах. Кроме того, компания долгое время не могла связаться с работавшими на складе сотрудниками. По последним данным, в настоящий момент устанавливают связь с 12 из них.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

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