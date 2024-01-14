Продукты в горении: что привело к пожару на складе Wildberries под Петербургом

После возгорания на складе Wildberries под Петербургом возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, его будущим фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы, рассказали «Известиям» эксперты. Возгорание произошло утром 13 января, пламя быстро охватило почти полную территорию объекта и достигло 70 тыс. кв. м — погибших нет, пострадала одна сотрудница. Ущерб от пожара эксперты оценили более чем в 10 млрд рублей. Сейчас, по информации «Известий», рассматриваются три версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем, неисправность проводки и поджог.

Как загорелся Wildberries

В Санкт-Петербурге после пожара на складе Wildberries в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, сообщили в региональном Следственном комитете.

Следствие считает, что неустановленные лица из числа управляющих злоупотребили полномочиями в части соблюдения правил противопожарной безопасности. В результате утром 13 января произошел масштабный пожар — обрушилось здание склада и полностью уничтожены все товары.

Возгоранию был присвоен максимальный ранг сложности — дым от горения был такого масштаба, что наблюдать за ним можно было даже из самолета. Пожар начался в отделе бытовой химии и личной гигиены, его удалось локализовать на площади 70 тыс. кв. м. Спустя сутки ранг понизили до первого. Пожар продолжали тушить и 14 января, в середине дня его площадь составляла пять очагов по 100 кв. м и один очаг 200 кв. м , сообщил источник «Известий». Открытое горение, по сообщению МЧС, ликвидировано.

Фото: ТАСС/Косцов Петр

Очевидец пожара Александр рассказал «Известиям», что пламя разгоралось очень быстро и в течение нескольких минут огонь охватил всё помещение.

— Там лифт, который поднимал сетки с товаром, — пояснил свидетель. — Он заискрился, искра попала на товар, и вот — пожар. Сразу люди начали выбегать, там ворота есть, в которые машины приезжают. Люди сразу выпрыгивали и туда выбегали . Башня на первом блоке сгорела за считаные минуты. Потом огонь распространился на второй блок.

Среди сотрудников погибших нет, п острадала только 22-летняя девушка — ее доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя. Сейчас есть три версии произошедшего — неосторожное обращение с огнем, неисправность проводки и поджог. Реальные причины и детали будут выяснять следователи.

При этом в Госстройнадзоре Санкт-Петербурга «Известиям» указали, что ведомство не выдавало компании разрешения на введение здания склада в эксплуатацию. В пресс-службе Wildberries сообщили, что получили заключение по всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности.

В компании также пояснили «Известиям», что для получения разрешительных документов создается комиссия, в которую входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности. Они проверили проектную документацию и работоспособность систем оповещения и пожаротушения.

«После проведения комиссии был подписан акт. В соответствии с данным актом Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным», — подчеркнули в пресс-службе.

Ущерб до 15 млрд

Также в маркетплейсе указали, что всем пострадавшим продавцам будет выплачена компенсация за утраченный товар. А покупателям вернут деньги за заказы.

Предварительный ущерб от пожара на складе можно оценить в 13–15 млрд рублей, заявил «Известиям» глава INFOline Михаил Бурмистров. Он уточнил, что ущерб от утраты товаров, сгоревших на складе, составит от 10 до 12 млрд рублей , а от самого склада с оборудованием — около 3 млрд рублей.

Однако, пока пожар еще не потушен, давать оценку ущербу сложно, отметил в беседе с «Известиями» президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ Сотрудник Следственного комитета РФ во время осмотра на месте пожара в складском помещении Wildberries

— По предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей, — считает он. — Речь идет о страховании самого склада и его содержимого. По мере появления дополнительной информации от страховщиков данные могут уточняться.

3 августа 2022 года аналогичный крупный пожар произошел на складе другого маркетплейса — Ozon в подмосковной Истре. Огонь охватил площадь в 50 тыс. кв. м, а для тушения даже пришлось задействовать авиацию.

Сотрудники склада тогда рассказывали «Известиям», что возгорание произошло в помещении, где были установлены стеллажные полки для хранения товаров. Помещение мгновенно заполнилось дымом — буквально за несколько минут.

В Ozon тогда сообщили, что продавцам выплатят компенсацию за товары, которые были повреждены или полностью уничтожены в результате пожара. Экс-п резидент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс уточнял, что склады застраховали на сумму 17 млрд рублей. Само складское здание — на 6 млрд рублей, а его содержимое — на 11 млрд.

В результате инцидента один человек погиб, еще 13 пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших крупный пожар. Пока об окончании расследования не сообщалось.

Общий ущерб, понесенный компанией, составил 10,8 млрд рублей, сообщалось в финансовой отчетности организации. К июню 2023 года склад реконструировали и ввели в эксплуатацию.

Что привело к пожару

Использование обогревателей работниками Wildberries могло привести к пожару на складе, считает руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

— Происходит перегрев кабеля, затем замыкание, воспламенение и пожар по полной программе, — сказал он «Известиям». — Все современные склады имеют одну и ту же проблему в виде просчетов проектных организаций и оптимизации расходов собственника. Также сами работники перегружают розеточные сети чайниками и кипятильниками.

Фото: ТАСС/Светлана Соколвяк Вид сверху из салона самолета на горящее складское помещение Wildberries

Эксперт отметил, что стеллажи, расположенные на таких складах, зачастую мешают быстрому тушению огня. Поэтому, по его словам, пожарные шкафы с огнетушителями на таких объектах по проекту должны располагаться через каждые 25 м, но на деле это соблюдается не всегда.

По закону ответственность за пожарную безопасность несет собственник помещения, но он, как и директор предприятия, не может уследить за всем, что происходит на объекте, отметил председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев. Поэтому отвечать за пожарную безопасность должен отдельный специалист, квалификация которого соответствует требованиям профессионального стандарта.

— Такой человек на основе трудового договора должен следить за всем комплексом противопожарных мер — от наличия огнетушителей до обучения персонала и контроля состояния системы эвакуации. И в случае необходимости отвечать за это перед законом , — поделился он с «Известиям» своим взглядом на решение проблемы с пожарами.

По словам Владимира Кудрявцева, из-за действующего моратория на проверки государственный инспектор может годами не приходить на объект. Поэтому без специально обученного человека, который следил бы за предприятием в ежедневном режиме, бизнесу не обойтись , уверен он.

— Пожары происходят, как правило, не из-за глобальных причин вроде неправильно сконструированных перекрытий или отсутствия системы автоматики, а из-за грубых нарушений правил безопасности, которые допускают сами работники предприятия. И следить за этим нужно в режиме 24/7, — пояснил специалист.

Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации пожара на складе Wildberries Фото: РИА Новости/МЧС РФ

По словам Сергея Победоносцева, на такого рода складах следует иметь пожарную дружину, которая в случае возгорания может оперативно выполнить первичные действия.