Обжечься дважды: кто ответит за пожар на складе цветов в центре Москвы
Родственники погибших и пострадавших во время масштабного пожара на складе цветов в центре Москвы в 2022 году начали выдвигать иски о компенсации. О первом требовании на 12,5 млн рублей стало известно 11 января, в день начала суда над обвиняемым владельцем склада «Ново-Флоре» Антоном Мачелюком. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности. В пожаре тогда погибли семь человек — сотрудники организации и покупатели. Как ожидается, еще несколько исков будут поданы в ближайшее время. Опрошенные изданием юристы уверены, что суд назначит Мачелюку наказание в виде лишения свободы.
Что произошло на цветочном складе
В Мещанском райсуде Москвы начался процесс по делу о пожаре на складе цветов 20 ноября 2022 года. Тогда погибли семь человек — сотрудники и покупатели. Гендиректор склада цветов «Ново-Флоре» Антон Мачелюк обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности.
Площадь пожара в складских помещениях недалеко от Ленинградского вокзала составляла 2,5 тыс. кв. м. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия. Находившиеся в здании люди попали в ловушку и не смогли выбраться. В тушении были задействованы 120 пожарных и спасателей, вертолеты Ка-32 и два пожарных поезда.
Уже 22 ноября Мачелюка и специалиста по охране труда и пожарной безопасности компании «Ново-Флоре» Владимира Коновалова задержали и отправили под домашний арест. По делу также проходила жена Мачелюка Анна, в 2022 году ей был назначен запрет определенных действий на время проведения расследования и суда. Всем фигурантам предъявили обвинения по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Однако позже дело в отношении супруги Мачелюка и Коновалова прекратили.
Как горел склад
Из материалов дела следует, что пожар начался в переходе между пакгаузами, в которых располагался склад. Там вспыхнули сухоцветы. Зачитывая обвинительное заключение, прокурор отметила, что Владимир Коновалов дал указание рабочему на проведение сварочных работ, но сотрудник не обладал квалификацией для таких действий.
Потерпевшие, в том числе и работники «Ново-Флоре», в суде рассказали, что злополучный переход был единственным выходом из второго пакгауза. Когда пожар охватил первый этаж здания, люди оказались заперты на втором этаже. Они не смогли выбраться через окна — на них были решетки. Даже пожарным с помощью спецсредств не удалось быстро разрезать толстые железные прутья.
Антон Мачелюк
Согласно позиции гособвинения, Антон Мачелюк не обеспечил здание пожарными выходами. Более того, еще в 2019 году специалисты выявили около 20 нарушений техники пожарной безопасности на складе. Бизнесмен полностью признал вину, принес извинения и соболезнования родственникам погибших и уже начал возмещать причиненный моральный ущерб. Также, по словам потерпевших, он оплатил похороны.
— Я сделаю всё, чтобы компенсировать вред, и в этом моя позиция не менялась, — заявил он перед началом заседания.
Допрос потерпевших занял около трех часов, они в подробностях рассказали обстоятельства произошедшего. Некоторые не могли сдержать эмоций и часто оглядывались в сторону окна зала заседания — через него можно увидеть провалившуюся крышу и закопченые стены склада. Ремонтные работы или снос там не проводились.
В 2019 году на складе «Ново-Флоре» также был пожар, помещение полностью выгорело, но обошлось без жертв. Отвечая на вопросы прокурора и судьи, бывшие сотрудники компании отмечали, что жалобы на нарушения техники пожарной безопасности доходили до руководства, но никаких мер по их устранению так и не было принято. В частности, сотрудников смущали решетки на окнах еще тогда.
Кроме того, одна из потерпевших рассказала суду, что за несколько лет работы склада никаких проверок пожарной безопасности не было. Но с ее словами не согласился сам Мачелюк. Отвечая на вопрос «Известий», он заявил, что проверки проводились в плановом режиме. Подсудимый заверил, что во время этих мероприятий никаких вопросов к решеткам на окнах у контролирующих органов не возникало.
На суде потерпевшие рассказали, что Антон Мачелюк предлагал выплатить им по 1 млн рублей на каждую семью, но большинство от этой суммы отказались и выдвинули свои требования. Одна из семей на суде 11 января выдвинула иск к подсудимому на 12,5 млн. Остальные, по данным «Известий», также намерены заявить требования о компенсациях.
При этом потерпевшие на заседании положительно охарактеризовали Мачелюка как работодателя и оставили вопрос назначения наказания на усмотрение суда. Адвокат Елена Тюгай, представляющая их интересы в суде, пояснила позицию своих доверителей.
— Мы не хотим вас сажать, мы хотим, чтобы вы пахали и выплачивали компенсации, — обратилась адвокат к Мачелюку.
Адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Анастасия Портнова полагает, что обвиняемому, скорее всего, назначат наказание в виде лишения свободы, так как речь идет о гибели людей.
— Всего лишь за три года это был не первый случай халатного отношения к установленным правилам и нормам в области противопожарной безопасности. И сейчас мы имеем дело с тяжкими последствиями, связанными с гибелью людей, — пояснила она.
По словам эксперта, согласно УК РФ, Антону Мачелюку может грозить до 10 лет лишения свободы.
Мораторий на проверки
Одной из причин пожара опрошенные «Известиями» эксперты назвали мораторий на проверки бизнеса, который действует с 2020 года. Сотрудники надзорных ведомств совершают только профилактические визиты. При проведении такого мероприятия не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, которые дает инспектор, носят рекомендательный характер.
— Мораторий — это хорошо, но он не должен переходить грани разумного, — считает председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев. — Если это пожароопасное производство или складской комплекс, то доверять противопожарный контроль администрации, наверное, неправильно. Люди без специальной подготовки не могут дать полноценную оценку состоянию своего объекта, для этого и существуют органы государственного контроля.
Из-за моратория контролирующие органы не проверяют малый бизнес, отметил он.
— Но за этим определением скрываются не только маленькие индивидуальные предприятия, но и целые торговые комплексы с подземным паркингом в несколько этажей, — уточнил Владимир Кудрявцев. — В таких зданиях одновременно находятся тысячи людей, множество арендаторов снимают там помещения. Такие здания невозможно не проверять.
С тем, что мораторий на проверки бизнеса может повлечь подобные трагедии и в дальнейшем, согласилась и Анастасия Портнова.
При этом, по мнению Владимира Кудрявцева, то, что потерпевшие и сотрудники склада заявили в суде об отсутствии противопожарных проверок, вряд ли повлечет возбуждение новых уголовных дел. По его словам, дела о халатности возбуждают сразу же, а не ждут год.
Летом 2023 года глава МЧС Александр Куренков поддержал возобновление проверок безопасности коммерческих предприятий. Тогда он заявил, что проверки — важнейшая составляющая безопасности общества.