Обжечься дважды: кто ответит за пожар на складе цветов в центре Москвы

Родственники погибших и пострадавших во время масштабного пожара на складе цветов в центре Москвы в 2022 году начали выдвигать иски о компенсации . О первом требовании на 12,5 млн рублей стало известно 11 января, в день начала суда над обвиняемым владельцем склада «Ново-Флоре» Антоном Мачелюком. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности . В пожаре тогда погибли семь человек — сотрудники организации и покупатели. Как ожидается, еще несколько исков будут поданы в ближайшее время. Опрошенные изданием юристы уверены, что суд назначит Мачелюку наказание в виде лишения свободы .

Что произошло на цветочном складе

В Мещанском райсуде Москвы начался процесс по делу о пожаре на складе цветов 20 ноября 2022 года. Тогда погибли семь человек — сотрудники и покупатели . Гендиректор склада цветов «Ново-Флоре» Антон Мачелюк обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности.

Площадь пожара в складских помещениях недалеко от Ленинградского вокзала составляла 2,5 тыс. кв. м. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия . Находившиеся в здании люди попали в ловушку и не смогли выбраться . В тушении были задействованы 120 пожарных и спасателей, вертолеты Ка-32 и два пожарных поезда.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Уже 22 ноября Мачелюка и специалиста по охране труда и пожарной безопасности компании «Ново-Флоре» Владимира Коновалова задержали и отправили под домашний арест . По делу также проходила жена Мачелюка Анна, в 2022 году ей был назначен запрет определенных действий на время проведения расследования и суда. Всем фигурантам предъявили обвинения по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Однако позже дело в отношении супруги Мачелюка и Коновалова прекратили.

Как горел склад

Из материалов дела следует, что пожар начался в переходе между пакгаузами, в которых располагался склад . Там вспыхнули сухоцветы. Зачитывая обвинительное заключение, прокурор отметила, что Владимир Коновалов дал указание рабочему на проведение сварочных работ, но сотрудник не обладал квалификацией для таких действий .

Потерпевшие, в том числе и работники «Ново-Флоре», в суде рассказали, что злополучный переход был единственным выходом из второго пакгауза. Когда пожар охватил первый этаж здания, люди оказались заперты на втором этаже . Они не смогли выбраться через окна — на них были решетки . Даже пожарным с помощью спецсредств не удалось быстро разрезать толстые железные прутья .

Антон Мачелюк Фото: соцсети

Согласно позиции гособвинения, Антон Мачелюк не обеспечил здание пожарными выходами. Более того, еще в 2019 году специалисты выявили около 20 нарушений техники пожарной безопасности на складе. Бизнесмен полностью признал вину, принес извинения и соболезнования родственникам погибших и уже начал возмещать причиненный моральный ущерб. Также, по словам потерпевших, он оплатил похороны.

— Я сделаю всё, чтобы компенсировать вред, и в этом моя позиция не менялась, — заявил он перед началом заседания.

Допрос потерпевших занял около трех часов, они в подробностях рассказали обстоятельства произошедшего. Некоторые не могли сдержать эмоций и часто оглядывались в сторону окна зала заседания — через него можно увидеть провалившуюся крышу и закопченые стены склада . Ремонтные работы или снос там не проводились.

В 2019 году на складе «Ново-Флоре» также был пожар, помещение полностью выгорело, но обошлось без жертв . Отвечая на вопросы прокурора и судьи, бывшие сотрудники компании отмечали, что жалобы на нарушения техники пожарной безопасности доходили до руководства, но никаких мер по их устранению так и не было принято . В частности, сотрудников смущали решетки на окнах еще тогда .

Фото: СК РФ

Кроме того, одна из потерпевших рассказала суду, что за несколько лет работы склада никаких проверок пожарной безопасности не было . Но с ее словами не согласился сам Мачелюк. Отвечая на вопрос «Известий», он заявил, что проверки проводились в плановом режиме . Подсудимый заверил, что во время этих мероприятий никаких вопросов к решеткам на окнах у контролирующих органов не возникало .

На суде потерпевшие рассказали, что Антон Мачелюк предлагал выплатить им по 1 млн рублей на каждую семью, но большинство от этой суммы отказались и выдвинули свои требования . Одна из семей на суде 11 января выдвинула иск к подсудимому на 12,5 млн . Остальные, по данным «Известий», также намерены заявить требования о компенсациях .

При этом потерпевшие на заседании положительно охарактеризовали Мачелюка как работодателя и оставили вопрос назначения наказания на усмотрение суда . Адвокат Елена Тюгай, представляющая их интересы в суде, пояснила позицию своих доверителей.

— Мы не хотим вас сажать, мы хотим, чтобы вы пахали и выплачивали компенсации , — обратилась адвокат к Мачелюку.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Анастасия Портнова полагает, что обвиняемому, скорее всего, назначат наказание в виде лишения свободы, так как речь идет о гибели людей .

Фото: СК РФ

— Всего лишь за три года это был не первый случай халатного отношения к установленным правилам и нормам в области противопожарной безопасности. И сейчас мы имеем дело с тяжкими последствиями, связанными с гибелью людей , — пояснила она.

По словам эксперта, согласно УК РФ, Антону Мачелюку может грозить до 10 лет лишения свободы .

Мораторий на проверки

Одной из причин пожара опрошенные «Известиями» эксперты назвали мораторий на проверки бизнеса, который действует с 2020 года . Сотрудники надзорных ведомств совершают только профилактические визиты . При проведении такого мероприятия не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, которые дает инспектор, носят рекомендательный характер .

— Мораторий — это хорошо, но он не должен переходить грани разумного , — считает председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев. — Если это пожароопасное производство или складской комплекс, то доверять противопожарный контроль администрации, наверное, неправильно. Люди без специальной подготовки не могут дать полноценную оценку состоянию своего объекта , для этого и существуют органы государственного контроля.

Из-за моратория контролирующие органы не проверяют малый бизнес, отметил он.

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

— Но за этим определением скрываются не только маленькие индивидуальные предприятия, но и целые торговые комплексы с подземным паркингом в несколько этажей , — уточнил Владимир Кудрявцев. — В таких зданиях одновременно находятся тысячи людей, множество арендаторов снимают там помещения . Такие здания невозможно не проверять.

С тем, что мораторий на проверки бизнеса может повлечь подобные трагедии и в дальнейшем, согласилась и Анастасия Портнова.

При этом, по мнению Владимира Кудрявцева, то, что потерпевшие и сотрудники склада заявили в суде об отсутствии противопожарных проверок, вряд ли повлечет возбуждение новых уголовных дел. По его словам, дела о халатности возбуждают сразу же, а не ждут год.