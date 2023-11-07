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Пожар в ТЦ: что известно о торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ

Сгорел крупнейший магазин мебели, сотрудники остались без работы
Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Рано утром 7 ноября в столице Бурятии Улан-Удэ загорелся торговый центр «Гвоздь». Пожар тушили более пяти часов, крыша здания практически полностью обвалилась внутрь, однако пострадавших в результате ЧП нет. Самостоятельно на улицу вышли шесть человек. Подробности происшествия — в материале «Известий».

Подробности пожара в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ

Крупный пожар произошел в столице Бурятии Улан-Удэ утром во вторник, 7 ноября. Загорелся торговый центр «Гвоздь» по адресу улица Сахьянова, 5А. По предварительной информации, никто не пострадал. Самостоятельно вышли на улицу шесть человек.

Возгорание зафиксировали около семи утра по местному времени (2:00 мск), на ликвидацию пожара ушло больше пяти часов. Огонь распространился на все этажи здания, представляя серьезную угрозу для окружающих. Kpышa нa бoльшeй чacти здaния pyxнyлa. Неподалеку от ТЦ находится автозаправка, однако возгорание удалось ликвидировать до того, как огонь перекинулся на соседние здания.

пожар
Фото: МЧС России

Как пояснили в МЧС России, площадь пожара составила около 22 тыс. кв. м, для ликвидации привлекли 164 спасателя и 48 единиц техники. Для борьбы с огнем пришлось тянуть пожарные рукава через несколько улиц, всего вокруг ТЦ «Гвоздь» было перекрыто четыре улицы. Это привело к перебоям с общественным транспортом и большим пробкам в этой части города.

«Здaниe мeтaллoм oбшитoe, кpoвля мeтaлличecкaя. Пpишлocь иcпoльзoвaть элeктpичecкиe мexaнизиpoвaнныe инcтpyмeнты. Bcкpывaли кaк лoмaми, тaк и бeнзoинcтpyмeнтoм. Cooбщeниe o пoжape пocтyпилo, пpeдвapитeльнo, пoзднo. Meтaлличecкиe фepмы cлoжилиcь yжe, и нa мoмeнт пpибытия пoжapныx пoдpaздeлeний yжe пpoиcxoдилo интeнcивнoe гopeниe», — пояснил зaмecтитeль нaчaльникa ГУ MЧC Poccии пo Pecпyбликe Бypятия Aндpeй Бopкин.

пожар
Фото: РИА Новости/МЧС РФ

В Сети также появились кадры, на которых один из очевидцев рассказал о произошедшем.

«Торговый центр «Гвоздь». Когда-то был. Вообще весь горит. Вся крыша полыхает», — сказал на видео очевидец.

«Гвоздь» считался крупнейшим в Улан-Удэ мебельным торговым центром. По словам очевидцев, в ТЦ, помимо мебели, находились автомойка, сауна, многочисленные склады. Наряду с мебелью здесь продавали электронику и бытовую технику, работал сервисный центр. Всего в «Гвозде» разместилось более 130 магазинов и организаций. Всё, что находилось в здании ТЦ, полностью сгорело. К середине дня предпринимателям разрешили войти в безопасные помещения в сопровождении сотрудников МЧС.

Жители Улан-Удэ в комментариях на 2GIS тепло вспоминают о торговом центре и надеются, что здание удастся отстроить вновь. «Очень жаль, такой замечательный ТЦ. Здесь всегда была какая-то своя атмосфера. Очень надеюсь, что отстроится новый «Гвоздь», который ничем не будет уступать предшественнику», — пишет уланудэнка Любовь Иванова.

пожар
Фото: МЧС России

Пожар в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ: что известно, расследование

Органом дознания МЧС возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)», — заявила зампрокурора республики Светлана Козлова в видео надзорного ведомства.

Прокуратура республики начала проверку по факту пожара в ТЦ «Гвоздь».

«Прокуратура Республики Бурятия поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, установление всех обстоятельств возгорания здания торгового центра, расположенного по улице Сахьянова города Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что при наличии оснований сотрудники правоохранительных органов примут меры прокурорского реагирования в вопросе соблюдения требований пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев открыл горячую линию для представителей бизнеса по ЧП в торговом центре «Гвоздь».

пожар
Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Для комплексного подхода к решению возникающих проблем создана горячая линия по телефонам: 8 (3012)21-78-79, 8 (3012)21-78-97, а также группа в Telegram, передает «Российская газета».

«В ближайшее время будет организована встреча пострадавших предпринимателей со всеми необходимыми органами и службами», — сообщила начальник отдела пресс-службы правительства Республики Бурятия Ольга Алсыева.

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Крупные пожары в торговых центрах в России

Крупные пожары периодически вспыхивают в российских торговых центрах по разным причинам. Всего за 2017–2023 годы в России зафиксировано более 30 крупных пожаров в ТЦ, в основном огнем были повреждены только здания, а жертв среди работников или посетителей ТЦ удалось избежать.

кемерово
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Крупнейшим по количеству жертв до сих пор остается пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Трагедия случилась 25 марта 2018 года, в результате пожара погибли 60 человек, в том числе дети, 79 человек пострадали, из них 27 детей. Всего в уголовном деле о пожаре было 15 фигурантов. По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.

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Кроме того, крупный пожар вспыхнул 9 декабря 2022 года в магазине OBI в подмосковном торговом центре «Мега Химки». Огонь был локализован на площади 7 тыс. кв. м. При пожаре произошли взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина. Один человек погиб.

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